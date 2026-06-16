Amigas morrem após serem arrastadas por ondas enquanto descansavam em praia da Califórnia

Jovens universitárias dormiam próximas a uma falésia quando foram surpreendidas pelo mar em uma área conhecida por fortes correntes e ondas perigosas

Duas estudantes universitárias morreram após serem arrastadas pelas ondas enquanto descansavam à beira-mar na praia de Bonny Doon, no condado de Santa Cruz, na Califórnia. O acidente ocorreu na última semana e mobilizou equipes de resgate da região.

As vítimas foram identificadas como Harshita Nair, de 21 anos, e Mahial Sran, de 20, ambas moradoras de Fremont, na Califórnia. Segundo autoridades locais, as jovens estavam dormindo próximas à borda de uma falésia quando foram surpreendidas por fortes ondas que atingiram a costa.

Harshita cursava Direito na Universidade da Califórnia, em Berkeley, enquanto Mahial estudava Saúde Pública na Universidade Estadual de San José. As duas tinham previsão de concluir seus cursos em 2027 e haviam se formado juntas no ensino médio em 2023.

O resgate foi acionado após uma testemunha ligar para o serviço de emergência 911 por volta das 17h. Equipes de bombeiros e salva-vidas entraram no mar para retirar as jovens da água em meio a condições consideradas extremamente perigosas.

De acordo com o capitão Kyle Breton, do Corpo de Bombeiros Voluntários do Condado de Santa Cruz, cerca de oito socorristas participaram da operação.

“Acreditamos que ambas estavam descansando perto da abertura da falésia, uma área conhecida por apresentar situações inesperadas”, afirmou.

Harshita não resistiu aos ferimentos e morreu pouco depois de ser retirada da água. Mahial foi levada em estado crítico para um hospital local, onde permaneceu internada até falecer dias depois.

A praia de Bonny Doon é conhecida pelas condições traiçoeiras do oceano, incluindo correntes fortes, arrebentação intensa e ondas que podem avançar rapidamente sobre áreas aparentemente seguras.

O pai de Harshita, Ahock Nair, disse estar devastado com a perda da filha.

“Não tenho ideia do que aconteceu. Ainda estou em choque”, declarou.

Fonte: Extra