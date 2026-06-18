Departamento de Justiça dos EUA nomeia procuradora para coordenar combate ao tráfico humano e à exploração infantil

Alessandra Serano assumirá liderança nacional das investigações e processos envolvendo tráfico de pessoas, abuso infantil e crimes digitais contra menores

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos anunciou a nomeação da procuradora federal Alessandra Serano para o cargo de coordenadora nacional de casos de tráfico humano e exploração infantil. A decisão foi divulgada nesta quarta-feira (18) pelo procurador-geral interino, Todd Blanche.

Com mais de duas décadas de experiência no Departamento de Justiça, Serano atuou como promotora federal em diferentes regiões do país, incluindo os distritos da Califórnia, Ilhas Virgens Americanas e Virgínia. Mais recentemente, ela ocupava o cargo de conselheira sênior do vice-procurador-geral e também concluiu uma missão temporária junto ao Comitê Judiciário do Senado.

Na nova função, Serano será responsável por coordenar os esforços de investigação e acusação relacionados ao tráfico humano e à exploração infantil em todo o sistema federal. O trabalho envolverá a atuação conjunta com os 93 escritórios de procuradores federais dos Estados Unidos, além de diversas agências governamentais.

“Acabar com o tráfico humano e a exploração de crianças continua sendo uma das maiores prioridades do Departamento de Justiça”, afirmou Todd Blanche em comunicado oficial. “Com a nomeação de Ali Serano, estamos enviando uma mensagem clara aos predadores: nós vamos encontrá-los.”

Foco em crianças desaparecidas

A nomeação ocorre poucos dias após o Departamento de Justiça anunciar uma investigação sobre o paradeiro de cerca de 300 mil menores desacompanhados que entraram nos Estados Unidos.

Autoridades federais temem que parte dessas crianças possa ter sido vítima de exploração sexual ou trabalho forçado. As investigações estão concentradas especialmente nos chamados “super patrocinadores”, pessoas que se registram para receber três ou mais menores sem parentesco familiar.

Em entrevista à CBS News, Serano afirmou que a localização dessas crianças será uma das prioridades da administração.

“Não estou dizendo que todas essas crianças foram traficadas, mas não tenho dúvidas de que muitas podem ter sido. E uma única criança traficada já é uma criança a mais do que deveríamos aceitar”, declarou.

Novas ameaças preocupam autoridades

Segundo Serano, o Departamento de Justiça tem observado o crescimento de novas formas de exploração infantil, especialmente no ambiente digital.

Uma das principais preocupações envolve a chamada **sextorsão financeira**, golpe em que criminosos se passam por adolescentes nas redes sociais para convencer vítimas a enviar imagens íntimas. Posteriormente, os criminosos ameaçam divulgar o conteúdo caso não recebam pagamentos.

Outro fenômeno em expansão é a atuação de grupos extremistas online, como a organização conhecida como **764**, cujos integrantes são acusados de incentivar crianças e adolescentes a se automutilarem, produzirem conteúdos violentos e participarem de atos degradantes.

Recentemente, integrantes do grupo receberam condenações em diferentes estados americanos por crimes relacionados à exploração sexual infantil e à disseminação de material de abuso contra menores.

As autoridades também alertam para o aumento de casos envolvendo imagens geradas por inteligência artificial que simulam exploração sexual de crianças, uma tecnologia que vem criando novos desafios para investigadores e promotores.

Nos próximos 120 dias, Serano deverá liderar a elaboração de um relatório estratégico atualizado com as ações e prioridades do governo americano para combater o tráfico humano e a exploração infantil em todo o país.

Fonte: CBS