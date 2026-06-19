Brasileira é condenada nos EUA após morte de modelo conhecida como ‘sósia de Kim Kardashian’

Mulher se passava por profissional habilitada e aplicou injeções ilegais de silicone que causaram embolia pulmonar fatal, segundo autoridades

A brasileira Vivian Alexandra Gomez foi condenada a quatro anos de prisão nos Estados Unidos por sua participação na morte da modelo Christina Ashten Gourkani, conhecida internacionalmente por sua semelhança com a empresária e influenciadora Kim Kardashian.

De acordo com a Justiça americana, Vivian realizou aplicações ilegais de silicone nos glúteos da modelo em abril de 2023, em um hotel na cidade de São Francisco, Califórnia. A brasileira não possuía licença médica nem autorização para realizar procedimentos invasivos.

Segundo as investigações, Christina começou a apresentar complicações graves logo após a aplicação. Ela foi socorrida, mas morreu no dia seguinte.

A autópsia apontou que a causa da morte foi insuficiência respiratória aguda provocada por uma embolia pulmonar. Médicos concluíram que o silicone líquido injetado entrou na corrente sanguínea da vítima, causando bloqueios fatais nos pulmões.

Atuação ilegal

As autoridades descobriram que Vivian morava na Flórida e trabalhava como cosmetologista, mas não tinha qualificação médica para realizar procedimentos estéticos desse tipo.

Após a morte de Christina, a brasileira tentou retornar para casa, mas foi presa ao desembarcar e posteriormente transferida para a Califórnia, onde respondeu ao processo criminal.

Durante o julgamento, promotores destacaram que o procedimento foi realizado de forma clandestina e sem qualquer supervisão médica adequada.

Alerta para procedimentos clandestinos

O caso reacendeu o debate sobre os riscos das aplicações ilegais de silicone nos Estados Unidos.

A Agência de Alimentos e Medicamentos dos EUA (FDA) mantém alertas frequentes sobre procedimentos realizados por pessoas sem habilitação profissional, especialmente aqueles que utilizam silicone líquido industrial ou substâncias não aprovadas para uso estético.

Segundo especialistas, as complicações podem incluir infecções graves, deformidades permanentes, embolias e morte.

As autoridades também destacaram que casos semelhantes continuam sendo registrados em diferentes estados americanos. Em 2024, outra pessoa morreu após receber aplicações irregulares realizadas por indivíduos que se apresentavam falsamente como profissionais da saúde.

Quem era Christina Ashten Gourkani

Christina Ashten Gourkani ganhou notoriedade nas redes sociais por sua aparência semelhante à de Kim Kardashian. A modelo acumulava milhares de seguidores e produzia conteúdo voltado para moda, beleza e estilo de vida.

Sua morte gerou grande repercussão internacional e levantou discussões sobre os riscos associados a procedimentos estéticos realizados fora de clínicas autorizadas.