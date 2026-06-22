Trump apresenta novo Air Force One, avião de US$ 400 milhões doado pelo Catar

Aeronave de luxo baseada em um Boeing 747-8 será usada pela Presidência dos EUA até a chegada da nova frota encomendada à Boeing, prevista para 2028

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, apresentou nesta sexta-feira (22) o novo Air Force One, um Boeing 747-8 avaliado em cerca de US$ 400 milhões e doado pelo governo do Catar. A cerimônia ocorreu em uma base aérea próxima a Washington, onde a aeronave foi exibida publicamente pela primeira vez.

Durante o evento, Trump destacou o tamanho e o nível de luxo do avião, afirmando que se trata de uma das aeronaves mais sofisticadas já construídas. Segundo o presidente, a estrutura é tão grande que foi necessário adaptar instalações específicas para acomodá-la.

De acordo com a Força Aérea dos Estados Unidos, o jato passará agora por uma série de voos de certificação antes de entrar oficialmente em operação. As autoridades garantem que a aeronave recebeu modificações de segurança e comunicação compatíveis com as exigências da missão presidencial.

O novo Air Force One substitui gradualmente os atuais Boeing 747-200 que servem à Presidência americana há mais de três décadas. Embora o interior original de luxo tenha sido preservado em grande parte, o avião recebeu adaptações para garantir a proteção e a continuidade das operações do governo em situações de emergência.

A aceitação da aeronave como presente do Catar gerou críticas de opositores, que questionaram possíveis conflitos de interesse e riscos à segurança nacional. Trump, porém, defendeu a decisão, argumentando que a doação representa uma economia significativa para os contribuintes americanos.

Segundo a Casa Branca, a aeronave será utilizada até a entrega dos novos aviões presidenciais encomendados à Boeing, prevista para 2028. Após serem retirados da função principal, os atuais Air Force One continuarão integrando a frota de transporte de autoridades do governo dos EUA.

Fonte: CBS