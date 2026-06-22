Trump afirma que múltiplas pessoas foram presas por vandalismo em espelho d’água no Memorial Lincoln

Presidente diz que polícia de parques prendeu suspeitos após danos e problemas de manutenção no Reflecting Pool; autoridades ainda não confirmam detalhes

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que múltiplas pessoas foram presas sob suspeita de vandalizar o Lincoln Memorial Reflecting Pool, em Washington, D.C. A declaração foi feita em uma publicação na rede Truth Social no sábado, em meio a relatos de problemas de manutenção e deterioração da estrutura nos últimos dias.

Segundo Trump, o Serviço de Polícia de Parques dos EUA teria efetuado as prisões após danos no espelho d’água, que recentemente apresentou coloração verde fluorescente devido à proliferação de algas e falhas no revestimento interno. O presidente também alegou a existência de um “ato de vandalismo” envolvendo cortes na superfície recém-instaladas, embora não tenha apresentado evidências.

Uma fonte da administração informou à CBS News que cinco pessoas foram presas e outras cinco receberam intimações. Ao todo, teriam sido registrados 14 boletins de ocorrência relacionados ao caso, incluindo a acusação de que um indivíduo teria usado uma lâmina para causar um grande corte na estrutura.

O Serviço Nacional de Parques não comentou o caso até o momento.

Trump também afirmou que o local provavelmente precisará ser drenado novamente para reparos urgentes e declarou que as obras de restauração começariam imediatamente. Em outra publicação, disse ter inspecionado pessoalmente o espelho d’água.

Entre os detidos estaria David Hearn, de 67 anos, que afirmou à imprensa ter sido preso após tocar na superfície do reservatório durante uma parada em um passeio de bicicleta. Ele disse ter sido detido por cinco horas e afirmou que seu interesse era científico, ao observar o revestimento que estaria descascando após recentes intervenções no local. Hearn disse ainda que pretende buscar assistência jurídica.

O espelho d’água, um dos pontos turísticos mais conhecidos da capital americana, enfrenta há anos problemas de vazamento, algas e falhas no sistema hidráulico. Em abril, o governo iniciou obras de revitalização, que passaram a enfrentar novos problemas após a reabertura parcial do reservatório.

Nos últimos dias, equipes foram vistas removendo algas e aplicando substâncias químicas na água para tentar conter a proliferação. Apesar disso, Trump afirmou que parte dos danos seria resultado de ações deliberadas para comprometer a obra.

As autoridades ainda investigam os episódios e não confirmaram oficialmente a extensão dos supostos atos de vandalismo.

Fonte: CBS

