Brasileiro é detido em Nova York após uso de drone em área restrita durante registro de torcida da Copa

Influenciador diz ter recebido autorização verbal de policial antes da abordagem; equipamento foi apreendido e ele pagará multa de US$ 1 mil

O influenciador brasileiro Rodrigo Pereira Gonçalves, de 26 anos, foi detido em Nova York após operar um drone em uma área proibida nas proximidades da ponte do Brooklyn, nos Estados Unidos. O caso ocorreu no último domingo (14), enquanto ele registrava imagens de uma torcida brasileira ligada à Copa do Mundo de 2026.

Segundo o próprio influenciador, ele teria observado outros drones no ar e perguntado a um policial se poderia utilizar o equipamento. Ainda de acordo com seu relato, teria recebido uma “autorização verbal” para o voo, antes de ser posteriormente abordado por agentes federais.

“Eu só gravei com o drone porque tive o aval de um policial. Ele falou que podia subir o drone, mas na verdade não podia”, afirmou Rodrigo ao portal g1.

O brasileiro disse que estava viajando com amigos e a esposa, Isabella Huerta, e que registrava imagens do Movimento Verde Amarelo (MVA), torcida organizada da Seleção Brasileira.

A abordagem ocorreu quando ele já se preparava para recolher o equipamento. Segundo o influenciador, um agente do FBI, à paisana, se aproximou e acionou outros policiais. Ele afirmou ter ficado nervoso durante a ação, mas colaborou com as autoridades.

De acordo com as regras da Federal Aviation Administration (FAA), o uso de drones é permitido nos Estados Unidos, mas restrito em áreas específicas, como regiões próximas à ponte do Brooklyn, o que pode resultar em multa, apreensão e investigação.

Rodrigo disse ainda que seus documentos estavam com a esposa no momento da abordagem. Ele apresentou às autoridades um comprovante de retenção do equipamento, que foi apreendido após verificação das informações.

O influenciador foi liberado, mas recebeu uma multa de US$ 1 mil para reaver o drone e demais itens recolhidos.

Fonte: G1

