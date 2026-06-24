MorningStar Farms faz recall de nuggets e hambúrgueres vegetais por risco de contaminação por plástico

Empresa orienta consumidores a não consumirem os produtos afetados e oferece reembolso integral após relatos de possíveis fragmentos de plástico

A MorningStar Farms anunciou o recall voluntário de dois produtos congelados à base de plantas vendidos nos Estados Unidos, Porto Rico e Costa Rica após relatos de possível contaminação por fragmentos de plástico.

A medida foi divulgada em 18 de junho pela Mars Inc., empresa controladora da marca, após consumidores relatarem a presença potencial de material plástico em alguns produtos.

Entre os itens afetados estão os Buffalo Chik’n Nuggets, vendidos em embalagens de 10,5 onças, com código UPC 00028989101105 e datas de validade “Better If Used Before” de 7 e 8 de julho de 2027.

Também fazem parte do recall os Hot & Spicy Sausage Patties, comercializados em embalagens de 8 onças, com código UPC 00028989100948 e datas de validade de 5, 6 e 7 de julho de 2027.

Segundo a empresa, os produtos foram distribuídos para supermercados em todo o território americano. A MorningStar Farms ressaltou que nenhum outro produto da marca foi afetado pela medida.

A orientação é que os consumidores não consumam os itens incluídos no recall. Os produtos devem ser descartados e os clientes podem entrar em contato com a empresa para solicitar reembolso integral.

Em nota enviada à ABC News, um porta-voz da Mars afirmou que a segurança dos consumidores é a principal prioridade da empresa e que medidas corretivas já foram implementadas para evitar ocorrências semelhantes no futuro.

A empresa informou ainda que, até o momento, nenhum ferimento ou problema de saúde foi relatado em decorrência do consumo dos produtos recolhidos.

Fonte: ABC