Copa do Mundo 2026 transforma os Estados Unidos em palco global e impulsiona turismo, economia e celebração cultural

Com estádios lotados, milhões de torcedores nas fan fests e Miami no centro das atenções, Mundial supera expectativas e reforça o papel dos EUA como anfitrião de grandes eventos esportivos

A Copa do Mundo de 2026 ainda não chegou à fase decisiva, mas já pode ser considerada um sucesso de público e engajamento nos Estados Unidos. Até o momento, o maior Mundial da história tem registrado números expressivos de presença nos estádios, movimentação turística e participação popular, especialmente em cidades-sede como Miami, que se consolidou como um dos principais centros da festa do futebol.

Segundo dados da FIFA, mais de 2,85 milhões de torcedores passaram pelos estádios nas primeiras 44 partidas do torneio, com ocupação média de 99,6% da capacidade. O índice coloca a competição no caminho para quebrar recordes históricos de público e demonstra que, mesmo diante dos altos preços dos ingressos e das discussões sobre restrições migratórias, o interesse pelo evento permanece extremamente elevado.

Além das arenas, as celebrações espalhadas pelas cidades-sede têm atraído multidões. Os FIFA Fan Festivals, organizados em 13 cidades da América do Norte, ultrapassaram a marca de 3,5 milhões de visitantes até esta semana. Os espaços oferecem transmissões gratuitas dos jogos em telões, apresentações musicais, gastronomia internacional e atividades culturais, criando um ambiente de integração entre torcedores de diferentes nacionalidades.

Na Flórida, Miami tem vivido intensamente o clima da Copa. O Bayfront Park foi transformado no FIFA Fan Festival Miami, com capacidade para receber até 30 mil pessoas por dia. Considerado pelos organizadores como o "segundo estádio" da cidade, o espaço se tornou ponto de encontro para moradores, turistas e fãs sem ingressos para os jogos.

A cidade também tem recebido eventos paralelos que reforçam sua vocação multicultural. Um dos momentos mais marcantes aconteceu antes do confronto entre Brasil e Escócia, quando milhares de integrantes da tradicional "Tartan Army", torcida escocesa conhecida por seu espírito festivo, tomaram as ruas de Miami Beach ao lado de torcedores brasileiros. O encontro reuniu música, danças, bandeiras e demonstrações de amizade entre diferentes culturas, reforçando um dos principais legados da Copa: a união entre povos.

O impacto econômico já é significativo. A FIFA projeta mais de US$ 3 bilhões em receitas provenientes de venda de ingressos e hospitalidade, valor que pode superar US$ 4 bilhões segundo especialistas do setor esportivo. Hotéis, restaurantes, bares, serviços de transporte e centros de entretenimento têm registrado aumento na demanda nas cidades-sede.

Muitos visitantes internacionais destacam a receptividade das cidades americanas e a estrutura oferecida para receber o evento. Para especialistas, a Copa de 2026 tem servido como um importante teste para os Estados Unidos antes dos Jogos Olímpicos de Los Angeles, em 2028.

Faltando várias semanas para a grande final, marcada para 19 de julho em Nova Jersey, a Copa do Mundo já deixou sua marca. Com estádios lotados, festivais repletos de torcedores e uma atmosfera multicultural em cidades como Miami, o torneio confirma a capacidade dos Estados Unidos de sediar eventos globais de grande escala e reforça o futebol como uma linguagem universal capaz de reunir milhões de pessoas em torno da mesma paixão.