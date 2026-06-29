Pais são presos nos EUA após morte de filho de 7 anos com obesidade extrema

Menino pesava cerca de 116 quilos e, segundo a Promotoria, morreu após anos de negligência médica e alimentar; casal responde por homicídio, tortura e abuso infantil

Um casal foi preso no estado de Michigan, nos Estados Unidos, acusado de homicídio após a morte do filho de 7 anos, que pesava aproximadamente 116 quilos. Segundo a Promotoria do Condado de Genesee, a criança morreu em novembro de 2025 em decorrência de uma doença cardíaca agravada por obesidade mórbida, quadro que teria sido resultado de anos de negligência.

Os pais, Damien O'Brien, de 40 anos, e Jessica O'Brien, de 41, foram denunciados por assassinato em segundo grau, tortura e três acusações de abuso infantil em segundo grau. Eles permanecem presos, sem direito à fiança.

De acordo com o laudo da autópsia, a causa da morte foi uma cardiomiopatia dilatada, doença que compromete o funcionamento do músculo cardíaco. A obesidade mórbida foi apontada como um fator determinante para o agravamento da condição.

As investigações revelaram que Casper estava completamente imóvel, apresentava escaras, lesões na pele e outros problemas de saúde relacionados à falta de cuidados básicos.

"Este foi um caso triste e horrível envolvendo negligência deliberada em relação ao cuidado, bem-estar e necessidades médicas de uma criança", afirmou o promotor do Condado de Genesee, David Leyton.

Segundo a Promotoria, a alimentação do menino era baseada quase diariamente em grandes porções de batatas fritas, salgadinhos industrializados, suco de maçã e água gaseificada saborizada. Além disso, ele não praticava atividades físicas e não recebia uma dieta adequada.

Os investigadores destacam que Casper passou por um ganho de peso acelerado. Em fevereiro de 2024, pesava cerca de 47 quilos. Menos de dois anos depois, seu peso havia ultrapassado os 115 quilos.

Apesar de a família possuir plano de saúde, os promotores afirmam que os pais praticamente não buscaram atendimento médico para o filho. Casper teria sido levado ao médico apenas uma vez, quando recebeu encaminhamento para um endocrinologista pediátrico. A consulta, no entanto, nunca foi realizada.

As autoridades também informaram que o menino, que era **autista não verbal**, não tinha pediatra e não frequentava a escola.

Casa em condições precárias

Durante a investigação, policiais e equipes de emergência encontraram a residência da família, em Flint Township, em condições consideradas insalubres.

Segundo o relatório, o imóvel estava tomado por lixo e objetos acumulados, dificultando até mesmo o acesso dos socorristas à criança. O único banheiro da casa tinha o vaso sanitário quebrado e cheio de fezes.

Casper dividia uma cama improvisada com os pais e a irmã de 5 anos, que também vivia em condições precárias e não frequentava a escola.

As autoridades informaram que não havia registros anteriores de intervenção dos serviços de proteção à infância, embora as duas crianças possuíssem plano de saúde e não recebessem acompanhamento médico regular.

Outro detalhe citado pela Promotoria chamou a atenção dos investigadores: na manhã em que Casper sofreu a parada cardíaca, os pais entraram em contato com um veterinário por causa do cachorro da família, mas, segundo as autoridades, não haviam buscado assistência médica adequada para o filho ao longo dos anos.

Para os promotores, o conjunto de omissões e maus-tratos justifica as acusações de homicídio, tortura e abuso infantil.

Damien e Jessica O'Brien permanecem detidos e devem voltar ao tribunal no próximo 2 de julho, quando o caso terá continuidade na Justiça.

Fonte: O Globo