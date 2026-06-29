Onda de calor intensa coloca mais da metade dos EUA em alerta nesta semana

Temperaturas podem ultrapassar os 43°C em diversas regiões, enquanto sensação térmica chega a 46°C antes do feriado de 4 de Julho

Uma forte onda de calor deve atingir mais da metade dos Estados Unidos ao longo desta semana, levando o Serviço Nacional de Meteorologia (NWS) a emitir alertas para temperaturas extremas em diversas regiões do país. A previsão é de que o calor se intensifique nos dias que antecedem o feriado da Independência americana, celebrado em 4 de julho, com sensação térmica que pode chegar a 46°C em alguns locais.

Segundo os meteorologistas, mais de 100 recordes de temperatura máxima podem ser quebrados até o próximo sábado (4), incluindo em grandes cidades como Nova York e Washington, D.C., onde os termômetros devem ultrapassar os 38°C.

Outras cidades afetadas incluem Filadélfia, Baltimore, Chicago, Detroit, St. Louis, Dallas, Little Rock e Memphis.

Além das temperaturas elevadas durante o dia, os especialistas também preveem mais de 250 recordes de temperaturas mínimas durante a madrugada. Em muitas regiões, os termômetros não devem cair abaixo dos 21°C a 26°C, reduzindo o alívio durante a noite.

Sensação térmica pode chegar a 46°C

A combinação entre altas temperaturas e elevada umidade fará com que a sensação térmica varie entre 40°C e 43°C, podendo atingir 46°C em algumas áreas.

O índice de calor — que considera temperatura e umidade — representa o risco real para a saúde durante atividades ao ar livre ou períodos prolongados de exposição ao sol.

Segundo o Serviço Nacional de Meteorologia, esta é a primeira grande onda de calor do verão americano e deverá persistir até o próximo fim de semana em áreas das Grandes Planícies, Sudeste e região do Meio-Atlântico.

Autoridades fazem alerta à população

As autoridades orientam os moradores a evitar atividades físicas nos horários mais quentes do dia, manter-se hidratados e permanecer, sempre que possível, em ambientes climatizados.

Os Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) alertam que o calor extremo pode afetar pessoas de todas as idades. Entre os principais sintomas de superaquecimento estão:

- cãibras musculares;

- tontura;

- suor excessivo;

- falta de ar;

- dor de cabeça;

- fraqueza;

- náusea.

Outros eventos climáticos

Enquanto o calor domina grande parte do centro e leste dos Estados Unidos, o país também enfrenta outros eventos climáticos extremos.

Há risco elevado de incêndios florestais na região conhecida como **Four Corners**, no sudoeste americano, enquanto tempestades severas continuam afetando as Grandes Planícies e o Alto Centro-Oeste. Meteorologistas também monitoram áreas com risco de enchentes entre as Montanhas Rochosas e a região do Meio-Atlântico.

A onda de calor nos Estados Unidos ocorre após vários países da Europa enfrentarem temperaturas excepcionalmente altas nos últimos dias. Alemanha, França, Suíça, República Tcheca e Dinamarca registraram calor intenso, e autoridades francesas relataram dezenas de mortes por afogamento neste mês, à medida que muitas pessoas buscaram alívio nas praias, rios e lagos.

Fonte: CBS