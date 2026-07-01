Casal escala topo do Empire State Building, faz pedido de casamento e acaba preso em Nova York

Dupla permaneceu por cerca de uma hora no ponto mais alto do arranha-céu e exibiu faixa com mensagem sobre amor e paz

Duas pessoas foram detidas pela Polícia de Nova York (NYPD) após escalarem ilegalmente o topo do Empire State Building, um dos pontos turísticos mais famosos dos Estados Unidos, na tarde desta quarta-feira (1º).

Segundo as autoridades, a polícia recebeu diversas ligações para o serviço de emergência por volta do meio-dia, quando a dupla foi vista a cerca de 443 metros de altura, no topo da antena do edifício de 102 andares. Os dois usavam roupas pretas e cobriam o rosto.

Durante a ação, os invasores prenderam uma grande faixa na estrutura da antena com a frase: "Quando o poder do amor vencer o amor pelo poder, o mundo conhecerá a paz."

Pedido de casamento no alto do arranha-céu

Após cerca de 30 minutos no topo da estrutura, o casal iniciou a descida até uma plataforma da antena, onde se abraçou. Em seguida, um dos dois aparentou fazer um pedido de casamento, transformando a invasão em uma declaração pública de amor.

Pouco depois, eles continuaram a descida e foram abordados pela polícia ao retornar à área do prédio, sendo colocados sob custódia.

Até o momento, a NYPD não divulgou quais acusações serão apresentadas contra os dois.

Polícia investiga ligação com documentário

As autoridades investigam se os responsáveis pela escalada são Angela Nikolau e Ivan Beerkus, casal de nacionalidade russa conhecido por praticar o chamado "rooftopping" — escaladas em arranha-céus sem equipamentos de segurança.

Os dois protagonizam o documentário "Skywalkers: A Love Story", que acompanha suas aventuras em edifícios de grande altura ao redor do mundo.

Segundo a polícia, nenhum dos dois possui histórico criminal conhecido em Nova York.

Acesso ao topo ainda é um mistério

As autoridades também tentam descobrir como a dupla conseguiu acessar a antena do Empire State Building, localizada muito acima das áreas abertas ao público.

Durante a operação, a polícia interditou ruas ao redor do edifício para garantir a segurança da ocorrência, embora o prédio tenha permanecido aberto para visitantes.

Funcionários do Empire State Building afirmaram surpresa com o episódio.

"Não faço ideia de como eles conseguiram chegar até lá. No começo achei que tivessem escalado o lado de fora do prédio, mas certamente teríamos percebido", disse uma funcionária ao canal NBC New York.

O caso segue sob investigação.

Fonte: NBC

