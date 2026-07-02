Polícia resgata 16 crianças de casa em condições "deploráveis" nos EUA; quatro familiares são presos

Investigação no estado de Ohio encontrou menores vivendo em ambiente insalubre; sete precisaram de atendimento hospitalar, incluindo uma criança em estado crítico

Dezesseis crianças foram resgatadas de uma residência no estado de Ohio, nos Estados Unidos, onde, segundo as autoridades, viviam em condições extremamente precárias. Quatro integrantes da mesma família foram presos e responderão por dezenas de acusações de colocar os menores em risco.

A operação foi realizada na terça-feira (30) na cidade de Hamden, no condado de Vinton, após o cumprimento de um mandado de busca.

Foram presos Gary Siders Sr., de 73 anos, Christina Siders, de 67, Gary Siders II, de 36, e Elizabeth Siders, de 33, identificados pelas autoridades como avô, avó, pai e mãe das crianças. Cada um deles foi acusado de 16 crimes de colocar crianças em situação de risco, um crime de segundo grau pela legislação de Ohio.

Os quatro se declararam inocentes durante a audiência inicial, e a Justiça fixou fiança de US$ 300 mil para cada um.

Crianças tinham entre 1 ano e meio e 18 anos

Segundo o procurador do condado de Vinton, William Archer, o caso não está relacionado ao tráfico de pessoas, mas sim a uma situação ocorrida dentro da própria família.

As vítimas têm entre 1 ano e meio e 18 anos. De acordo com o procurador-geral de Ohio, Andy Wilson, as evidências encontradas são "difíceis de compreender".

Sete crianças precisaram ser levadas ao hospital após o resgate. Duas delas foram transportadas de helicóptero, e uma permanecia em estado crítico.

As autoridades não divulgaram detalhes sobre os ferimentos, mas afirmaram que as acusações envolvem abusos que resultaram em graves danos físicos às vítimas.

Casa tinha fezes humanas e crianças viviam confinadas

O xerife do condado de Vinton, Ryan Cain, descreveu o imóvel como "repugnante". Segundo ele, havia fezes humanas espalhadas pela residência, e as crianças permaneciam praticamente confinadas a um pequeno espaço.

"Grande parte dos nossos animais de fazenda vive em condições melhores do que essas crianças", afirmou o xerife durante entrevista coletiva.

Ainda segundo a investigação, nenhuma das crianças estava matriculada em escolas. O filho mais velho, de 18 anos, também foi incluído entre as vítimas porque, segundo as autoridades, apresenta desenvolvimento compatível com o de um menor de idade.

"Algumas dessas crianças sequer conseguiam falar. Era uma situação terrível", declarou o procurador-geral.

Investigação durava meses

As autoridades informaram que o caso vinha sendo investigado havia algum tempo antes da operação.

Segundo os investigadores, a família morava no condado de Vinton há cerca de quatro anos e mudava de endereço com frequência, dificultando o acompanhamento pelas autoridades de proteção à infância.

Após o resgate, todas as crianças foram retiradas da residência e colocadas sob proteção do Estado enquanto aguardam definição sobre a guarda temporária.

O governador de Ohio, Mike DeWine, classificou o caso como "trágico" e afirmou estar profundamente abalado com as condições em que os menores foram encontrados.

"É devastador saber em que condições essas crianças viviam e conhecer a gravidade de seus problemas de saúde", declarou o governador em nota oficial.

Fonte: ABC

