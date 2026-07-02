Bebês nascidos em 2026 nos EUA receberão cartão especial do Social Security em homenagem aos 250 anos da independência

Documento comemorativo será emitido automaticamente para crianças nascidas entre julho e dezembro de 2026 e não terá custo para as famílias

Milhões de bebês nascidos nos Estados Unidos entre 2 de julho e 31 de dezembro de 2026 receberão um cartão comemorativo da Previdência Social (Social Security Card) em celebração aos 250 anos da independência americana. A iniciativa foi anunciada pela Administração da Previdência Social (SSA) e marca a primeira vez que o documento federal ganha uma edição especial.

Os cartões terão estampado o logotipo oficial da campanha Freedom 250, criada para celebrar o aniversário da assinatura da Declaração de Independência dos Estados Unidos. Apesar do novo visual, o documento terá exatamente a mesma validade e função legal de um cartão tradicional do Social Security.

Segundo o comissário da SSA, Frank J. Bisignano, a iniciativa busca marcar um momento histórico para o país e para a nova geração de americanos.

"A Freedom 250 celebra a rica história dos Estados Unidos e os acontecimentos que moldaram nossa nação, incluindo a criação da Previdência Social há mais de 90 anos. As crianças nascidas neste ano histórico receberão cartões de edição limitada com o logotipo da Freedom 250", afirmou.

O benefício será concedido automaticamente aos recém-nascidos por meio do programa Enumeration at Birth, que permite aos pais solicitar o número do Social Security durante o registro de nascimento realizado em hospitais, centros de parto ou com parteiras licenciadas.

Não será necessário preencher formulários extras, fazer cadastro específico nem pagar qualquer taxa adicional. A agência informou que a emissão dos cartões comemorativos não gerará custos para as famílias nem para os contribuintes.

A edição especial será exclusiva para os cartões emitidos pela primeira vez durante o período da campanha. Crianças nascidas antes de 2 de julho de 2026 ou após 31 de dezembro de 2026, assim como pessoas que solicitarem uma segunda via do documento, receberão o modelo tradicional, sem o selo comemorativo.

Criado em 1987, o programa Enumeration at Birth é responsável pela emissão da maioria dos números de Social Security concedidos aos recém-nascidos nos Estados Unidos. Como o país registra cerca de 3,5 milhões de nascimentos por ano, a expectativa é que milhões de famílias recebam o cartão especial ao longo dos seis meses da iniciativa.

A SSA também fez um alerta para que os pais fiquem atentos a golpes. Segundo o órgão, criminosos podem tentar se aproveitar da novidade para solicitar pagamentos ou informações pessoais.

"A Previdência Social nunca ligará, enviará mensagens de texto ou e-mails cobrando qualquer valor para emitir um cartão comemorativo", informou a agência, reforçando que nenhum procedimento adicional é necessário além do registro normal do nascimento.

O lançamento faz parte das ações promovidas pelo governo do presidente Donald Trump durante as comemorações dos 250 anos da independência dos Estados Unidos. Entre elas está também o programa Trump Accounts, que oferece um depósito inicial de US$ 1 mil em contas de investimento para bebês elegíveis nascidos durante o segundo mandato do presidente.

Para as crianças contempladas, o cartão comemorativo será não apenas um documento oficial, mas também uma lembrança permanente de terem nascido durante um dos marcos históricos mais importantes da história dos Estados Unidos.

Fonte: FOX