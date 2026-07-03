Governo Trump lança programa que dará US$ 1 mil para bebês nascidos entre 2025 e 2028

Nova iniciativa cria contas de investimento para crianças, com recursos aplicados na bolsa de valores e saque permitido apenas a partir dos 18 anos

O governo do presidente Donald Trump lança oficialmente neste 4 de julho o programa Trump Accounts, uma iniciativa que promete incentivar a formação de patrimônio desde a infância. A proposta prevê o depósito automático de US$ 1 mil em uma conta de investimento para bebês nascidos entre 1º de janeiro de 2025 e 31 de dezembro de 2028, período correspondente ao segundo mandato do republicano.

As contas funcionam como um investimento de longo prazo. O dinheiro será administrado por instituições financeiras privadas e aplicado em fundos de índice da bolsa de valores dos Estados Unidos. Os recursos só poderão ser acessados quando a criança completar 18 anos e deverão ser destinados a objetivos específicos, como pagamento de faculdade, compra da primeira casa ou abertura de um negócio.

Famílias com filhos mais velhos também poderão abrir uma Trump Account, desde que o jovem não complete 18 anos até o fim do ano. No entanto, apenas os bebês nascidos durante o período estabelecido terão direito ao depósito inicial de US$ 1 mil feito pelo Departamento do Tesouro.

Além da contribuição do governo, pais poderão investir até US$ 2.500 por ano com benefícios fiscais. Empregadores, familiares, amigos, organizações filantrópicas e governos locais também poderão fazer depósitos. O limite anual de contribuições privadas será de US$ 5 mil, enquanto doações de entidades públicas e beneficentes não entram nesse cálculo.

Para receber o benefício, a criança deve ser cidadã americana, possuir um número de Social Security (Seguridade Social) e nascer entre janeiro de 2025 e dezembro de 2028. Os pais poderão abrir a conta independentemente de seu status imigratório.

O programa já conta com o apoio de grandes empresários. O fundador da Dell Technologies, Michael Dell, e sua esposa, Susan Dell, anunciaram uma doação de US$ 6,25 bilhões para beneficiar crianças que não se qualificam para o depósito inicial do governo. O CEO da Micron Technology, Sanjay Mehrotra, também prometeu investir US$ 250 milhões na iniciativa.

Empresas como Uber, Intel, IBM, Nvidia e Steak 'n Shake informaram que pretendem incluir contribuições para as Trump Accounts em seus pacotes de benefícios aos funcionários.

Ao anunciar o programa, Trump afirmou que a proposta busca incentivar a independência financeira das futuras gerações.

"Estamos fazendo algo muito melhor do que simplesmente dar assistência. Estamos dando à próxima geração participação no futuro da América", declarou o presidente.

A iniciativa, porém, também enfrenta críticas. Especialistas apontam que os recursos só poderão ser utilizados quando a criança atingir a maioridade, o que significa que o programa não ajuda famílias que enfrentam dificuldades financeiras imediatas. Também há questionamentos sobre o fato de famílias com maior renda terem mais condições de fazer contribuições adicionais, ampliando o patrimônio de seus filhos em relação às famílias de baixa renda.

Outro ponto levantado por críticos é que a criação das Trump Accounts ocorreu dentro da mesma legislação que reduziu recursos destinados a programas sociais, como o Medicaid e o SNAP, o programa federal de assistência alimentar.

Segundo estimativas, caso o depósito inicial de US$ 1 mil obtenha um rendimento médio anual de 7%, o valor poderá chegar a aproximadamente US$ 3.570 quando a criança completar 18 anos, sem considerar contribuições adicionais feitas pela família ou por terceiros.

Fonte: ABC