Mais de 100 mil fogos de artifício são recolhidos às vésperas do 4 de Julho nos Estados Unidos

Produtos vendidos em diversos estados apresentam risco de explosão e queimaduras, segundo autoridades de segurança do consumidor

Às vésperas das comemorações do Dia da Independência dos Estados Unidos, mais de 100 mil fogos de artifício vendidos em todo o país foram alvo de um recall por apresentarem risco de acidentes, informou a Comissão de Segurança de Produtos de Consumo dos EUA (CPSC).

O principal recall envolve os fogos "Unity 7 Shot", da fabricante Winco, que podem tombar durante o uso, aumentando o risco de explosões e queimaduras.

Segundo a CPSC, cerca de 87 mil unidades do produto, comercializadas entre janeiro e maio deste ano, estão sendo recolhidas. Os fogos foram vendidos por valores entre US$ 6 e US$ 8 em lojas da rede Pyro City e em outros revendedores independentes espalhados pelos Estados Unidos.

Os consumidores podem devolver os produtos no estabelecimento onde foram adquiridos para receber o reembolso integral.

Além desse modelo, a Winco também anunciou o recall dos fogos "Roman Candles 8 Shot 3-Pack". Aproximadamente 13.500 unidades estão sendo retiradas do mercado porque podem romper a lateral do tubo durante o funcionamento, expondo os usuários ao risco de queimaduras.

Até o momento, não foram registrados feridos relacionados aos produtos incluídos no recall.

A Comissão de Segurança orienta que os consumidores não utilizem os fogos afetados e entrem em contato com a fabricante para obter informações sobre a devolução e o reembolso.

O alerta ocorre justamente no período de maior consumo de fogos de artifício nos Estados Unidos. De acordo com a American Pyrotechnics Association, o setor movimentou aproximadamente US$ 2,2 bilhões em vendas de fogos para consumidores em 2025.

A expectativa da entidade é que esse número seja ainda maior neste ano, impulsionado pelas celebrações dos 250 anos da independência americana, comemorados neste 4 de Julho, quando milhões de pessoas participam de shows pirotécnicos e festividades em todo o país.

Fonte: CBS

