Brasil é o 3º maior mercado emissor de turistas internacionais para os Estados Unidos em abril

Mais de 137 mil brasileiros viajaram ao país no período; Brasil também aparece entre os cinco principais mercados emissores de estudantes, segundo dados oficiais dos EUA

O Brasil foi o terceiro maior mercado emissor de turistas internacionais (overseas) para os Estados Unidos em abril de 2026, de acordo com dados divulgados pelo Escritório Nacional de Viagens e Turismo dos Estados Unidos (National Travel and Tourism Office – NTTO). Ao todo, 137.041 brasileiros visitaram o país durante o mês.

O levantamento também mostra que o Brasil ocupou a quinta posição entre os principais mercados emissores de estudantes internacionais** para os EUA, com 1.390 entradas registradas no período.

No total, os Estados Unidos receberam 5.645.630 visitantes internacionais não residentes em abril, uma queda de 5,5% em relação ao mesmo mês de 2025. Segundo o NTTO, a diferença nas datas da Páscoa — celebrada em 20 de abril de 2025 e em 5 de abril de 2026 — pode ter influenciado o desempenho da comparação anual.

Reino Unido lidera entre os mercados overseas

Considerando apenas os mercados internacionais fora da América do Norte (overseas), os cinco principais emissores de turistas para os Estados Unidos em abril foram:

1. Reino Unido – 304.371 visitantes;

2. França – 144.974;

3. Brasil – 137.041;

4. Índia – 113.191;

5. Japão – 106.134.

Já no ranking geral de visitantes internacionais, incluindo México e Canadá, os maiores emissores foram:

- México – 1.665.114 visitantes;

- Canadá – 1.363.690;

- Reino Unido – 356.712;

- França – 161.811;

- Índia – 156.279.

Esses cinco mercados responderam, juntos, por 66% de todas as chegadas internacionais aos Estados Unidos no mês.

Brasil também se destaca entre estudantes

No segmento de estudantes internacionais, os cinco principais mercados emissores em abril foram:

- China – 8.230 estudantes;

- Índia – 4.981;

- Coreia do Sul – 1.862;

- Reino Unido – 1.449;

- Brasil – 1.390.

Já entre os viajantes a negócios, o Reino Unido liderou o ranking, seguido por Índia, Alemanha, Japão e China.

Americanos viajaram mais para o exterior

O relatório também aponta que 8.518.078 cidadãos norte-americanos viajaram para o exterior em abril, um crescimento de 2% na comparação com o mesmo período do ano anterior.

México e Canadá concentraram pouco mais da metade dessas viagens, respondendo por 50,2% das partidas internacionais. O México permaneceu como principal destino dos americanos, com 3,2 milhões de viagens realizadas no mês.

A Europa apareceu como o segundo principal destino internacional, registrando 1,83 milhão de partidas, equivalente a 21,5% do total. O número de viagens para o continente europeu aumentou 5,2% em relação a abril de 2025, segundo o NTTO.

Fonte: Panrotas