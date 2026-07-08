Médicos alertam para risco de queimaduras graves causado por brinquedo viral entre crianças

Especialistas dizem que aquecer ou congelar brinquedos da linha NeeDoh pode provocar explosões e causar queimaduras severas; casos já exigiram enxertos de pele e até coma induzido

Médicos dos Estados Unidos emitiram um alerta sobre os brinquedos sensoriais da marca NeeDoh, que se tornaram populares nas redes sociais, após o aumento de casos de crianças hospitalizadas com queimaduras graves provocadas pela explosão do produto.

Segundo especialistas, o risco surge quando o brinquedo é aquecido, congelado ou colocado no micro-ondas — seja por causa de desafios virais na internet ou por acidentes domésticos.

Os brinquedos são preenchidos com uma substância gelatinosa que pode se transformar em um material espesso e extremamente quente quando exposta ao calor. Em alguns modelos, como o Nice Cube, o conteúdo se expande rapidamente, aumentando a pressão interna e podendo fazer o brinquedo explodir.

Embora a embalagem traga o aviso "Não aqueça, não congele e não coloque no micro-ondas", médicos afirmam que vídeos nas redes sociais têm incentivado justamente esse tipo de prática.

Queimaduras podem ser graves

De acordo com a pediatra Alicia Webb, especialista em medicina de emergência infantil do Children's of Alabama, os brinquedos podem explodir e lançar um material quente e pegajoso sobre o rosto, olhos, boca e outras partes do corpo.

Ela afirma que já atendeu diversas crianças e adolescentes feridos após tentarem reproduzir desafios envolvendo o brinquedo.

O cirurgião Michael Cooper, diretor da unidade de queimados do Staten Island University Hospital, em Nova York, explica que crianças são mais vulneráveis porque possuem a pele mais fina, o que permite que o calor provoque danos profundos em poucos segundos.

Além das queimaduras, o contato com o material superaquecido pode causar infecções, necessidade de cirurgias reconstrutivas, cicatrizes permanentes e até problemas psicológicos.

Casos chamam atenção

Entre os casos registrados está o de Scarlett Selby, de 7 anos, no Missouri. A menina foi colocada em coma induzido após um brinquedo explodir dentro do micro-ondas e lançar o material quente sobre seu rosto.

Ela sofreu queimaduras próximas à boca e às vias respiratórias e precisou passar por um enxerto de pele.

No Reino Unido, uma menina de 10 anos sofreu queimaduras graves no rosto após participar de um desafio inspirado no TikTok que consistia em congelar e depois aquecer um brinquedo semelhante.

Já em Chicago, um menino de 9 anos teve queimaduras de segundo grau após um modelo Nice Cube explodir em seu rosto.

Outro caso ocorreu no Novo México, onde uma adolescente de 13 anos sofreu queimaduras de terceiro grau depois que um brinquedo deixado dentro de um carro quente explodiu quando foi apertado.

Recomendações

Os especialistas orientam que pais e responsáveis não permitam que crianças aqueçam ou congelem esse tipo de brinquedo, nem deixem os produtos expostos ao calor intenso, como dentro de veículos estacionados.

Também recomendam verificar regularmente se há rachaduras, vazamentos ou sinais de desgaste e conversar com as crianças sobre os riscos de desafios divulgados nas redes sociais.

Em caso de queimadura, a orientação é resfriar imediatamente a área afetada com água corrente fria por cerca de 20 minutos e procurar atendimento médico, principalmente se houver bolhas, lesões no rosto, mãos, pés ou em grandes áreas do corpo.

Até a publicação da reportagem, a fabricante Schylling, responsável pela marca NeeDoh, não havia se pronunciado sobre os casos.

Fonte: NY Post