Bebê declarado morto após acidente em piscina é encontrado vivo no necrotério de hospital no Arizona

Menino de 18 meses voltou a apresentar sinais vitais horas depois de ter a morte confirmada; caso é investigado e hospital promete rever protocolos

Um menino de 18 meses que havia sido declarado morto após um acidente em uma piscina residencial foi encontrado vivo cerca de cinco horas depois, já na sala destinada ao necrotério de um hospital no estado do Arizona. O caso ocorreu em fevereiro, mas ganhou repercussão após a divulgação de documentos da investigação policial.

Segundo a polícia de Gilbert, município na região metropolitana de Phoenix, a criança foi retirada inconsciente da piscina da casa da família no dia 8 de fevereiro. Equipes de emergência realizaram manobras de reanimação no local antes de levá-la ao Mercy Gilbert Medical Center.

No hospital, o menino foi declarado morto por volta das 18h20. Imagens de câmera corporal mostram o médico anunciando oficialmente o horário do óbito.

No entanto, cerca de cinco horas depois, uma equipe do Instituto Médico Legal encontrou a criança respirando enquanto se preparava para realizar os procedimentos posteriores ao óbito. O menino foi transferido de helicóptero para outro hospital, sobreviveu e, posteriormente, recebeu alta.

Policiais relataram sinais de vida antes da declaração de óbito

Os documentos da investigação revelam que dois policiais presentes no hospital disseram ter observado possíveis sinais de vida da criança em diferentes momentos antes da confirmação da morte.

Segundo o relatório, um dos agentes chegou a alertar o médico responsável, mas recebeu como resposta:

"Por favor, deixe-me fazer o meu trabalho. Eu estudei medicina por um motivo."

O advogado do médico afirmou que ainda há muitos detalhes médicos e técnicos sobre o caso que não foram divulgados e preferiu não comentar a investigação.

Hospital promete mudanças

Em nota, o Mercy Gilbert Medical Center classificou o episódio como "uma situação devastadora" e informou que realizou uma revisão completa dos procedimentos adotados no atendimento.

O hospital afirmou que está implementando mudanças para fortalecer seus protocolos, mas não divulgou detalhes sobre as medidas.

Pais podem responder por negligência

A Polícia de Gilbert recomendou que os pais da criança sejam denunciados por negligência.

Segundo os investigadores, havia forte odor de maconha na residência e portas abertas que poderiam ter permitido o acesso da criança à área da piscina sem supervisão.

O Ministério Público do Condado de Maricopa informou que está analisando o caso antes de decidir se apresentará acusações formais.

Menino precisará de tratamento

Uma campanha de arrecadação criada para ajudar a família com as despesas médicas identifica a criança como Vincent Lorenzo Fiordilino.

Segundo a página, o menino precisará passar por um longo processo de reabilitação e fisioterapia.

Até o momento, a campanha arrecadou cerca de US$ 20 mil para custear o tratamento.

Casos semelhantes são extremamente raros

Especialistas afirmam que situações em que uma pessoa é declarada morta e posteriormente encontrada viva são incomuns, principalmente em crianças.

A patologista forense Judy Melinek explicou que, para confirmar um óbito, é necessário constatar ausência de batimentos cardíacos, respiração e atividade cerebral. Segundo ela, falhas desse tipo podem estar relacionadas a erro humano ou a problemas nos protocolos adotados pela instituição de saúde.

Casos semelhantes foram registrados recentemente nos Estados Unidos envolvendo idosos em casas de repouso, mas especialistas destacam que ocorrências com crianças pequenas são extremamente raras.

Fonte: CBS