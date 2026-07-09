Justiça dos EUA autoriza ação contra United por vender assentos de janela sem janela

Passageiro afirma ter pago valor adicional por um assento identificado como "janela", mas encontrou uma parede no lugar da janela durante o voo

Um juiz federal da Califórnia decidiu que pode seguir adiante uma ação coletiva contra a United Airlines, acusada de cobrar um valor adicional por assentos vendidos como "janela" que, na prática, não possuem janela.

A decisão rejeita o pedido da companhia aérea para encerrar o processo, aberto em 2025 por um passageiro que alega ter sido induzido ao erro durante a compra da passagem.

Segundo a United, a classificação "assento de janela" se refere apenas à posição da poltrona em relação ao corredor da aeronave, e não à existência de uma janela ao lado do passageiro.

O juiz James Donato, no entanto, entendeu que a alegação do consumidor é plausível, já que tanto a página de reserva quanto o cartão de embarque identificavam claramente o lugar como um assento de janela.

"Esses termos indicam, de forma plausível, que a United concordou expressamente em fornecer um assento com janela aos passageiros que pagaram por ele", escreveu o magistrado.

Segundo a decisão, o cartão de embarque informa explicitamente que o cliente adquiriu um assento de janela, e as informações apresentadas durante a compra reforçam essa expectativa.

Companhia diz que mudou sistema de escolha de assentos

A United não comentou o mérito da ação judicial, mas informou que, em 2025, passou a fornecer informações mais detalhadas durante o processo de seleção de assentos em seu site e aplicativo.

Segundo a empresa, a mudança foi implementada para oferecer aos clientes uma expectativa mais clara sobre as características de cada poltrona.

Problema também motivou processo contra a Delta

Uma ação semelhante foi apresentada no ano passado contra a Delta Air Lines, em Nova York.

Os processos afirmam que aeronaves como os Boeing 737, Boeing 757 e Airbus A321 possuem algumas fileiras em que, devido ao posicionamento de dutos de ar-condicionado, cabos elétricos e componentes estruturais, determinadas poltronas ficam ao lado de uma parede, sem qualquer janela.

Segundo os autores das ações, companhias como American Airlines e Alaska Airlines já informam aos passageiros quando um assento de janela não possui janela de fato. A acusação é que United e Delta não forneciam esse aviso aos consumidores no momento da compra das passagens.

Fonte: ABC