Pentágono divulga nova leva de arquivos sobre OVNIs; piloto relata objeto "diferente de tudo o que já vi"

Pacote reúne 40 documentos, vídeos, áudios e imagens de casos investigados por agências como Pentágono, NASA, CIA e FBI, incluindo incidentes próximos a instalações nucleares e operações militares.

O Pentágono divulgou nesta sexta-feira (10) uma nova coleção de arquivos sobre objetos voadores não identificados (OVNIs), atualmente chamados pelo governo americano de Fenômenos Anômalos Não Identificados (UAPs, na sigla em inglês).

O material reúne 40 arquivos, incluindo 14 documentos, 19 vídeos, quatro gravações de áudio e três imagens, produzidos por diferentes órgãos do governo dos Estados Unidos, entre eles o Pentágono, NASA, CIA, FBI e Departamento de Energia.

Os documentos foram publicados no portal oficial criado para divulgar informações sobre UAPs, conforme previsto por uma ordem executiva assinada pelo presidente Donald Trump no início deste ano.

Relatos de pilotos chamam atenção

Entre os documentos divulgados está o relato de um aviador militar que descreveu um objeto observado durante uma missão em 2019, sobre a costa leste dos Estados Unidos.

Segundo o militar, que afirmou ter 28 anos de experiência na Força Aérea e na Marinha, o objeto apresentava características de voo incomuns.

"Percebi um objeto com características de voo diferentes de tudo o que havia visto em meus 28 anos de serviço", escreveu o piloto no relatório.

Ele afirmou que o objeto parecia se deslocar em linha reta, em alta velocidade, no sentido oposto ao da aeronave. Após cerca de 10 a 15 segundos de observação, a tripulação iniciou uma gravação em vídeo, mas o objeto desapareceu rapidamente do campo de visão da câmera.

Segundo a análise feita após o voo, o objeto aparentava ter formato retangular. Outros militares presentes também não conseguiram identificar sua origem.

Incidente em instalação nuclear

Outro caso divulgado ocorreu em setembro de 2015, nas proximidades da instalação nuclear de Pantex, no Texas, onde são armazenadas armas nucleares.

O relatório do Departamento de Energia descreve que dois agentes perseguiram um objeto desconhecido após ele invadir o espaço aéreo da instalação, levando o complexo a entrar em estado de alerta.

De acordo com o documento, os agentes chegaram a sair do veículo para observar o objeto com binóculos.

Eles relataram que o artefato não emitia qualquer ruído e que não era possível identificar nenhum sistema de propulsão. Após permanecer visível por cerca de dois minutos, o objeto seguiu em direção ao norte e desapareceu.

Casos recentes e registros históricos

A nova leva de arquivos também inclui registros mais recentes, de 2025, envolvendo objetos monitorados por sensores militares sobre o Mar Amarelo e o Mar da China Oriental, na área de atuação do Comando Indo-Pacífico dos Estados Unidos.

Em um dos vídeos, os sensores acompanham um fenômeno descrito como uma área de contraste com aparência semelhante a uma estrela de seis pontas.

Os documentos históricos divulgados também trazem a transcrição de uma conferência realizada em 1949, em Los Alamos, Novo México, com a participação de cientistas envolvidos no Projeto Manhattan.

Na ocasião, especialistas discutiram os chamados "green fireballs" ("bolas de fogo verdes"), observados sobre o laboratório nuclear da região. Embora uma das hipóteses sugerisse que fossem meteoros, alguns dos pesquisadores afirmaram que o fenômeno apresentava características nunca registradas em quedas de meteoritos conhecidas.

O Pentágono ressaltou que esta não será a última divulgação prevista pela ordem executiva presidencial.

Segundo o porta-voz da instituição, Sean Parnell, o Departamento de Defesa e outras agências federais seguem trabalhando na preparação de novos arquivos sobre fenômenos anômalos não identificados, que deverão ser divulgados futuramente.

Fonte: CBS