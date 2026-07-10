Serviço Secreto recomendou que Trump evitasse novo Air Force One doado pelo Catar em voo por motivos de segurança

Segundo a CBS News, aeronave presenteada pelo Catar ainda não possui todos os sistemas de defesa do avião presidencial tradicional; Casa Branca afirma que modelo é seguro.

O Serviço Secreto dos Estados Unidos recomendou que o presidente Donald Trump utilizasse o antigo Air Force One ao deixar a Turquia nesta semana, em vez da nova aeronave doada pelo Catar, devido a preocupações relacionadas à segurança, segundo fontes ouvidas pela CBS News.

De acordo com a reportagem, a orientação foi feita por precaução diante da escalada do conflito entre Israel e Irã, e não por causa de uma ameaça específica contra o presidente.

Trump havia chegado a Ancara a bordo do novo Boeing 747-8, avaliado em cerca de US$ 400 milhões e doado pelo governo do Catar. No entanto, para o voo de saída após a cúpula da OTAN, o presidente embarcou no antigo Air Force One. Mais tarde, ao chegar ao Reino Unido, voltou a utilizar a aeronave mais nova.

Novo avião ainda teria limitações

Segundo autoridades americanas, o jato doado pelo Catar foi adaptado às pressas para entrar em operação e ainda não conta com todas as capacidades defensivas presentes na frota tradicional do Air Force One.

Os modelos antigos possuem sistemas avançados de comunicação segura e tecnologias militares capazes de dificultar ataques com mísseis, incluindo equipamentos para interferir na trajetória de projéteis e sistemas de proteção eletrônica.

Não está claro se o novo Boeing 747-8 já recebeu todos esses recursos. A Força Aérea americana se recusou a comentar as capacidades específicas da aeronave por questões de segurança.

Um ex-integrante do governo dos EUA ouvido pela CBS News afirmou que o tempo e os recursos disponíveis podem não ter sido suficientes para equipar completamente o avião com todos os sistemas exigidos para uma aeronave presidencial.

Casa Branca diz que avião é seguro

Em nota, o diretor de comunicação da Casa Branca, Steven Cheung, afirmou que o novo Air Force One é uma aeronave de última geração equipada com protocolos de segurança de alto nível para proteger o presidente e sua equipe.

A Força Aérea também declarou que o avião é "seguro, protegido e equipado com as tecnologias mais avançadas necessárias para cumprir a missão presidencial". Segundo a instituição, algumas funcionalidades menos utilizadas foram adiadas para priorizar requisitos considerados essenciais.

Guerra com o Irã influenciou decisão

Segundo as fontes, a recomendação para utilizar o antigo Air Force One levou em consideração a necessidade de garantir que Trump pudesse comandar eventuais operações militares durante o voo, caso a situação no Oriente Médio se agravasse.

O conflito entre Israel e Irã voltou a se intensificar nesta semana, e autoridades destacam que mísseis iranianos têm alcance suficiente para atingir a Turquia, onde o presidente participava da reunião da OTAN.

Durante a viagem, jornalistas que estavam a bordo do antigo Air Force One receberam uma orientação incomum para manter as janelas da aeronave fechadas durante parte do trajeto.

Trump voltou a afirmar que acredita ser um dos principais alvos do regime iraniano.

"Eles já perderam vários líderes. Eu também posso desaparecer. Sou o alvo número um deles", declarou o presidente durante entrevista coletiva após a cúpula da OTAN.

A aceitação da aeronave doada pelo Catar já havia gerado críticas de especialistas em ética e segurança nacional, que questionam a decisão de receber um presente de alto valor de um governo estrangeiro e os riscos envolvidos na adaptação do avião para uso presidencial.

Fonte: CBS