EUA lançam passaporte comemorativo com imagem de Trump; veja como conseguir — ou evitar — a edição especial

Documento celebra os 250 anos da independência americana e, por enquanto, só pode ser emitido presencialmente em Washington, D.C.

O Departamento de Estado dos Estados Unidos começou a emitir uma edição comemorativa de passaportes em celebração aos 250 anos da independência do país, que serão comemorados em 2026. O novo modelo traz uma ilustração do presidente Donald Trump na parte interna da capa e já desperta curiosidade entre os americanos.

O passaporte especial está disponível exclusivamente na Agência de Passaportes de Washington, D.C., e somente mediante agendamento.

Como conseguir o passaporte comemorativo

Segundo o Departamento de Estado, o documento é emitido apenas na versão padrão, com 26 páginas. Quem comparecer à agência em Washington e solicitar esse modelo poderá receber a edição comemorativa, desde que haja disponibilidade.

O governo informou que possui estoque suficiente para atender à demanda e que novos eventos especiais de emissão também serão realizados nos próximos meses.

Como evitar a edição com Trump

Para quem prefere o modelo tradicional, existe uma alternativa.

O Departamento de Estado informou que o passaporte com 50 páginas, destinado principalmente a viajantes frequentes, continua sendo emitido com o design convencional, sem a imagem de Donald Trump.

Assim, quem estiver solicitando o documento presencialmente em Washington pode optar pela versão maior caso não queira receber a edição comemorativa.

O novo passaporte faz parte das ações do governo americano para marcar os 250 anos da independência dos Estados Unidos, celebrados em 2026.

Fonte: NPR

