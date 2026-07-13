Onda de calor coloca mais de 100 milhões de americanos em alerta; cidades registram temperaturas históricas

Mais de 100 milhões de pessoas devem enfrentar temperaturas perigosamente altas nos Estados Unidos ao longo desta semana, segundo meteorologistas. A onda de calor já bateu recordes em diversos estados do Oeste e agora avança em direção ao Centro-Oeste, Nordeste e Costa Leste do país.
No domingo, várias cidades registraram as maiores temperaturas de sua história. Em Salt Lake City, no estado de Utah, os termômetros chegaram a 42,8°C (109°F), superando o recorde anterior de 41,7°C (107°F), registrado em diferentes anos desde 1960.
Em Billings, Montana, a temperatura alcançou 43,9°C (111°F), enquanto Miles City, no mesmo estado, registrou impressionantes 46,1°C (115°F) — ambos estabelecendo novos recordes históricos.
Alerta de calor extremo
A intensa massa de ar quente, conhecida como domo de calor, permanece estacionada sobre o norte do país e mantém alertas ativos em diversos estados.
Em Minneapolis (Minnesota), o alerta de calor extremo segue até quinta-feira, com sensação térmica próxima de 38°C (100°F).
Já em Fargo (Dakota do Norte), a sensação térmica pode atingir 43°C (110°F). Em áreas turísticas de Utah, como o Parque Nacional Zion, a sensação também pode chegar aos 43°C.
No sul da Califórnia, os alertas permanecem em vigor até quinta-feira. As temperaturas devem variar entre 35°C e 41°C, podendo se aproximar dos 38°C até mesmo no centro de Los Angeles nos próximos dias.
Nordeste também enfrentará calor intenso
A onda de calor deve alcançar o Nordeste dos Estados Unidos a partir de terça-feira.
Cidades como Nova York, Filadélfia e Washington, D.C. poderão registrar pelo menos três dias consecutivos com temperaturas acima de 32°C (90°F).
A sensação térmica deve ficar entre 38°C e 41°C em várias localidades, especialmente entre quarta e quinta-feira.
Tempestades severas também preocupam
O contraste entre o calor intenso e a chegada de uma frente fria vinda do Canadá aumenta o risco de tempestades severas no norte da Nova Inglaterra.
Meteorologistas alertam para a possibilidade de ventos superiores a 110 km/h, granizo de grande porte e até tornados isolados em partes dos estados de Nova York, Vermont, New Hampshire e Maine.
As tempestades são esperadas principalmente entre o fim da tarde e a noite de terça-feira, quando a frente fria avançará sobre a região.
Fonte: ABC