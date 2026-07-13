Onda de calor coloca mais de 100 milhões de americanos em alerta; cidades registram temperaturas históricas

Calor extremo atinge grande parte dos Estados Unidos, quebra recordes no Oeste e deve avançar para o Nordeste, com sensação térmica acima de 40°C em diversas regiões.

Mais de 100 milhões de pessoas devem enfrentar temperaturas perigosamente altas nos Estados Unidos ao longo desta semana, segundo meteorologistas. A onda de calor já bateu recordes em diversos estados do Oeste e agora avança em direção ao Centro-Oeste, Nordeste e Costa Leste do país.

No domingo, várias cidades registraram as maiores temperaturas de sua história. Em Salt Lake City, no estado de Utah, os termômetros chegaram a 42,8°C (109°F), superando o recorde anterior de 41,7°C (107°F), registrado em diferentes anos desde 1960.

Em Billings, Montana, a temperatura alcançou 43,9°C (111°F), enquanto Miles City, no mesmo estado, registrou impressionantes 46,1°C (115°F) — ambos estabelecendo novos recordes históricos.

Alerta de calor extremo

A intensa massa de ar quente, conhecida como domo de calor, permanece estacionada sobre o norte do país e mantém alertas ativos em diversos estados.

Em Minneapolis (Minnesota), o alerta de calor extremo segue até quinta-feira, com sensação térmica próxima de 38°C (100°F).

Já em Fargo (Dakota do Norte), a sensação térmica pode atingir 43°C (110°F). Em áreas turísticas de Utah, como o Parque Nacional Zion, a sensação também pode chegar aos 43°C.

No sul da Califórnia, os alertas permanecem em vigor até quinta-feira. As temperaturas devem variar entre 35°C e 41°C, podendo se aproximar dos 38°C até mesmo no centro de Los Angeles nos próximos dias.

Nordeste também enfrentará calor intenso

A onda de calor deve alcançar o Nordeste dos Estados Unidos a partir de terça-feira.

Cidades como Nova York, Filadélfia e Washington, D.C. poderão registrar pelo menos três dias consecutivos com temperaturas acima de 32°C (90°F).

A sensação térmica deve ficar entre 38°C e 41°C em várias localidades, especialmente entre quarta e quinta-feira.

Tempestades severas também preocupam

O contraste entre o calor intenso e a chegada de uma frente fria vinda do Canadá aumenta o risco de tempestades severas no norte da Nova Inglaterra.

Meteorologistas alertam para a possibilidade de ventos superiores a 110 km/h, granizo de grande porte e até tornados isolados em partes dos estados de Nova York, Vermont, New Hampshire e Maine.

As tempestades são esperadas principalmente entre o fim da tarde e a noite de terça-feira, quando a frente fria avançará sobre a região.

Fonte: ABC