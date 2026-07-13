Tempestades provocam risco de enchentes do Tennessee à Flórida após inundação devastadora no Missouri

Mais de 350 pessoas foram resgatadas no Missouri, incluindo adolescentes em um acampamento de verão; uma mulher morreu e novos alertas de enchentes foram emitidos para o Sudeste dos EUA.

As fortes tempestades que atingem os Estados Unidos continuam elevando o risco de enchentes repentinas em diversas regiões do país. Neste domingo (13), alertas de inundação foram emitidos para áreas do Tennessee, Kentucky, Virgínia Ocidental, Virgínia, Carolinas, Geórgia e Flórida, enquanto o estado do Missouri ainda enfrenta as consequências de uma enchente que deixou uma pessoa morta e mobilizou centenas de equipes de resgate.

Segundo autoridades locais, mais de 350 pessoas foram resgatadas em três condados do Missouri após chuvas intensas provocarem alagamentos rápidos e a elevação dos rios. Cerca de 100 resgates ocorreram diretamente em áreas inundadas.

Entre os resgatados estavam mais de 160 adolescentes e cerca de 60 adultos que participavam de um acampamento de verão no Camp Taum Sauk, no condado de Reynolds. O grupo foi retirado da área por helicópteros da Guarda Nacional depois que a região registrou mais de 300 milímetros de chuva em poucas horas.

Em outro acampamento, próximo ao rio Black River, vários campistas precisaram se refugiar sobre o telhado de um prédio que acabou desabando. Todos foram resgatados sem ferimentos graves.

Mulher morre e estado decreta emergência

As equipes de busca localizaram no sábado o corpo de Faith Gregory, que estava desaparecida após ser arrastada pelas águas na região de Huzzah Creek, no condado de Crawford.

Diante da gravidade da situação, o governador Mike Kehoe decretou estado de emergência na sexta-feira.

Segundo o governo estadual, novas chuvas são esperadas ao longo do fim de semana, mantendo elevado o risco de novas enchentes.

"As ameaças ainda não terminaram. Quem estiver acampando, praticando atividades em rios ou próximo a córregos deve procurar áreas mais altas e acompanhar os alertas meteorológicos", afirmou o governador em comunicado.

Novos alertas para o Sudeste

Neste domingo, os meteorologistas alertaram para a possibilidade de enchentes repentinas, algumas potencialmente graves, em partes do Tennessee, Kentucky, Virgínia Ocidental, Virgínia e Carolinas.

Além das chuvas intensas, há risco de tempestades severas em áreas da Geórgia e das Carolinas, incluindo cidades como Charlotte e Raleigh, com possibilidade de ventos fortes e precipitação intensa.

A combinação entre o calor extremo e a alta umidade também mantém alertas em partes da Carolina do Sul, Geórgia e Flórida, onde a sensação térmica pode chegar a 45°C (113°F).

As autoridades reforçam o alerta para que motoristas não tentem atravessar ruas ou estradas alagadas, mesmo quando a água parecer rasa. Segundo o governo do Missouri, mais da metade das mortes por enchentes no estado ocorre com pessoas que ficam presas em veículos ao tentar cruzar áreas inundadas.

Fonte: ABC