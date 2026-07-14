United Airlines lançará assentos na econômica com poltrona do meio vazia mediante pagamento

Nova opção premium promete mais espaço e conforto em voos da companhia e será oferecida inicialmente nas novas aeronaves Airbus A321XLR.

A United Airlines anunciou uma nova opção para passageiros da classe econômica que desejam mais conforto durante a viagem: a possibilidade de pagar por um assento com a poltrona do meio bloqueada. A novidade será lançada ainda este ano nas novas aeronaves Airbus A321XLR da companhia.

Batizada de uma nova categoria da Economy Plus, a opção estará disponível para compra em voos operados pelos novos aviões logo após o início das vendas. A empresa afirma que será a única companhia aérea dos Estados Unidos a oferecer esse tipo de serviço. Os preços e os detalhes da comercialização serão divulgados mais perto da estreia.

Cada um dos 50 Airbus A321XLR encomendados pela United contará com uma fileira especial em que o assento central permanecerá vazio. No lugar, haverá uma mesa fixa compartilhada entre os passageiros das poltronas da janela e do corredor, oferecendo mais espaço para os braços e maior conforto em voos de longa duração.

Segundo a companhia, a mesa será revestida com material semelhante ao couro e contará com dois suportes para copos, permitindo que os passageiros utilizem o espaço adicional sem perder praticidade.

As novas aeronaves devem começar a operar em rotas domésticas ainda neste outono no hemisfério norte. Já os voos internacionais com o modelo estão previstos para o início de 2027.

A novidade chega em meio às frequentes reclamações de passageiros sobre o espaço reduzido nas cabines e a disputa pelos apoios de braço, especialmente para quem ocupa o assento do meio.

Além desse lançamento, a United também confirmou outra inovação para a classe econômica. A partir de 2027, a companhia pretende oferecer os assentos United Relax Row, que poderão ser reclinados até formar uma superfície plana para descanso, mediante pagamento adicional.

Segundo Andrew Nocella, vice-presidente executivo e diretor comercial da United, a estratégia faz parte dos investimentos da empresa para ampliar as opções de conforto em todas as categorias de viagem, oferecendo mais flexibilidade aos clientes.

Fonte: CBS