Câmara dos EUA aprova projeto para tornar horário de verão permanente

Medida elimina a troca de horários duas vezes por ano e agora segue para análise do Senado; Trump já sinalizou que pretende sancionar a proposta.

A Câmara dos Representantes dos Estados Unidos aprovou nesta terça-feira (15) um projeto de lei que torna permanente o horário de verão em todo o país. Conhecida como Sunshine Protection Act, a proposta foi aprovada por 308 votos a favor e 117 contra e agora será analisada pelo Senado.

Se a medida for aprovada pelos senadores e sancionada pelo presidente Donald Trump, os americanos deixarão de ajustar os relógios duas vezes por ano, mantendo o horário adiantado durante todo o ano.

O projeto também permite que estados que atualmente adotam o horário padrão durante todo o ano, como o Havaí e a maior parte do Arizona, continuem utilizando esse sistema caso já possuam autorização antes da entrada em vigor da nova lei.

O autor da proposta, o deputado republicano Vern Buchanan, da Flórida, afirmou que a mudança acabaria com uma prática que, segundo ele, "interrompe a rotina das pessoas sem uma boa justificativa".

Os defensores do projeto argumentam que o horário de verão permanente pode trazer benefícios para a saúde, melhorar a qualidade do sono, estimular a economia e proporcionar mais horas de luz natural no período da noite.

Já os críticos alertam que a medida faria com que o amanhecer ocorresse mais tarde durante o inverno, aumentando o tempo de escuridão nas primeiras horas da manhã, o que poderia afetar a segurança e a saúde da população.

O futuro da proposta no Senado ainda é incerto. Em 2022, a Casa já aprovou um projeto semelhante, mas a medida acabou não sendo votada pela Câmara dos Representantes na época.

O presidente Donald Trump já mudou de posição sobre o tema ao longo dos anos, defendendo tanto o fim do horário de verão quanto sua adoção permanente. Mais recentemente, porém, afirmou que sancionará a proposta caso ela seja aprovada pelo Congresso. Nesta quarta-feira, Trump classificou a aprovação na Câmara como uma "ótima notícia para os Estados Unidos".

O horário de verão foi adotado pela primeira vez no país em 1918, durante a Primeira Guerra Mundial, com o objetivo de economizar energia. Em 1973, o Congresso chegou a torná-lo permanente, mas voltou atrás poucos meses depois devido à forte rejeição popular, principalmente por causa das manhãs mais escuras durante o inverno.

Fonte: CBS