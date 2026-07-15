Taco Bell retira ingredientes de algumas unidades após avanço de surto de parasita nos EUA

Rede afirma que medida é preventiva e ressalta que autoridades de saúde ainda não encontraram ligação entre o surto de ciclosporíase e qualquer restaurante ou fornecedor.

A rede de restaurantes Taco Bell anunciou que retirou temporariamente alguns ingredientes de unidades selecionadas nos Estados Unidos como medida preventiva diante do aumento dos casos de ciclosporíase, infecção intestinal causada pelo parasita Cyclospora cayetanensis.

Em comunicado, a empresa destacou que as autoridades de saúde não identificaram qualquer relação entre o surto e o Taco Bell, seus fornecedores ou seus restaurantes. Segundo a rede, a decisão foi tomada por precaução enquanto as investigações continuam.

O anúncio ocorre em meio ao avanço do surto em Michigan, onde o número de casos ultrapassou 3.300 infecções desde o fim de junho, de acordo com o Departamento de Saúde e Serviços Humanos do estado. Pelo menos 44 pessoas foram hospitalizadas. Apenas entre segunda e terça-feira, mais de 600 novos casos foram registrados.

Na segunda-feira, autoridades de Michigan informaram que alface e outras folhas verdes são os principais alimentos suspeitos de estarem relacionados ao surto. No entanto, representantes da Administração de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos (FDA) afirmaram que a investigação continua e que nenhuma fonte específica foi confirmada.

O Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) também emitiu um alerta nacional para médicos devido ao aumento expressivo dos casos e informou que a tendência é de que o número de infecções continue crescendo até o fim de agosto, período considerado a temporada da doença.

Além de Michigan, pelo menos outros 31 estados registraram casos de ciclosporíase. Nova York aparece com o segundo maior número de infecções, seguida por Ohio. Estados como Flórida e Illinois também já contabilizam mais de 100 casos cada.

A doença é transmitida pela ingestão de alimentos ou água contaminados por fezes contendo o parasita e, geralmente, não é transmitida de pessoa para pessoa. Os sintomas incluem diarreia prolongada, cólicas, náuseas, fadiga, perda de apetite e inchaço abdominal.

Segundo o CDC, o tratamento é feito com antibióticos e a melhor forma de prevenção é lavar cuidadosamente frutas e verduras, retirar partes danificadas dos alimentos, manter produtos refrigerados e higienizar as mãos com água e sabão antes do preparo das refeições.

Fonte: ABC