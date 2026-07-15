Tesouro dos EUA anuncia moeda comemorativa de US$ 1 com imagem de Donald Trump

Peça faz parte das celebrações pelos 250 anos da independência americana e deve começar a circular ainda neste semestre, segundo o governo.

O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos anunciou que a Casa da Moeda americana iniciou a produção de uma nova moeda comemorativa de US$ 1 com a imagem do presidente Donald Trump. A novidade faz parte das ações do governo para celebrar os 250 anos da independência dos Estados Unidos.

O anúncio foi feito pelo secretário do Tesouro, Scott Bessent, que afirmou que a moeda homenageia o "legado duradouro da liberdade" e representa um símbolo de patriotismo. Segundo ele, a peça também celebra os valores americanos e o compromisso do país com a preservação da liberdade.

Apesar da aparência dourada, a moeda não será feita de ouro. De acordo com o Departamento do Tesouro, ela será produzida com metais comuns e receberá apenas um acabamento semelhante ao ouro. A previsão é que esteja disponível para o público a partir do outono no hemisfério norte.

A iniciativa integra uma série de ações do governo Trump para marcar o aniversário de 250 anos dos Estados Unidos. Em maio, o Tesouro também informou que estudava a possibilidade de criar uma cédula de US$ 250 com a imagem do presidente.

No entanto, essa proposta enfrenta um obstáculo legal. A legislação americana determina que apenas pessoas já falecidas podem estampar cédulas e outros títulos emitidos pelo governo federal. Para alterar essa regra, seria necessária a aprovação de uma nova lei pelo Congresso.

No caso da moeda comemorativa, o governo argumenta que uma lei aprovada em 2020 autoriza a emissão de moedas especiais de US$ 1 com designs relacionados às comemorações do sesquicentenário de 250 anos dos Estados Unidos durante o ano de 2026.

A proposta também passou pela análise do Comitê Consultivo de Moedas dos Cidadãos, órgão bipartidário responsável por avaliar os projetos de moedas comemorativas emitidas pelo governo americano.

Fonte: CBS