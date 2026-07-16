Casal da Califórnia é acusado de comandar esquema de tráfico de drogas na dark web com atuação na Flórida

Investigação aponta distribuição de fentanil e metanfetamina para diversos estados, incluindo os condados de Miami-Dade e Broward, além de lavagem de dinheiro com criptomoedas.

Um homem e uma mulher da Califórnia foram indiciados por comandar um esquema de tráfico de drogas na dark web que abastecia clientes em diferentes regiões dos Estados Unidos, incluindo os condados de Miami-Dade e Broward, no sul da Flórida.

Nicholas Aguilar, de 44 anos, e Jessica Marcolina, de 37, respondem por conspiração para distribuição de substâncias controladas e conspiração para lavagem de dinheiro, segundo as autoridades federais.

De acordo com a investigação, o casal operava desde 2020 uma conta de vendedor em diversos mercados da dark web, onde comercializava fentanil e metanfetamina. As drogas eram enviadas pelo serviço postal para compradores em várias partes do país.

As autoridades afirmam que os suspeitos também utilizavam criptomoedas para receber os pagamentos e realizavam transações com o objetivo de ocultar a origem e a propriedade dos recursos obtidos com o tráfico.

Somente durante sete meses de 2025, investigadores identificaram mais de 500 encomendas suspeitas de conter drogas ligadas à operação do casal.

Durante mandados de busca nas residências dos acusados, agentes apreenderam grandes quantidades de entorpecentes, materiais para embalagem e envio das drogas, etiquetas de transporte dos Correios, uma máquina para fabricação de etiquetas, seladoras a vácuo, um processador de alimentos com resíduos de narcóticos, equipamentos eletrônicos e documentos de identidade falsificados.

Os investigadores também descobriram que Aguilar mantinha duas pistolas carregadas, um rifle e operava um esquema clandestino de fabricação de armas de fogo, incluindo as chamadas "ghost guns" (armas sem número de série), supressores e peças utilizadas na montagem de armamentos.

Se condenados, Aguilar e Marcolina podem pegar prisão perpétua pelas acusações relacionadas ao tráfico de drogas e até 20 anos de prisão pelo crime de lavagem de dinheiro.

Fonte: NBC