George Santos participará de reality show de sobrevivência após deixar prisão e Congresso

Ex-deputado americano, expulso do Congresso e condenado por fraude, estará na nova temporada de programa da Fox que submete participantes a desafios inspirados em treinamentos militares.

O ex-deputado republicano George Santos, conhecido por uma série de escândalos políticos e criminais, será um dos participantes da quinta temporada do reality show "Special Forces: World's Toughest Test", da emissora Fox.

O programa reúne celebridades em uma competição de resistência física e psicológica inspirada em treinamentos de forças especiais. Entre os desafios estão provas em selvas, exposição a gás lacrimogêneo, operações em bunkers subterrâneos e atividades em grandes alturas.

Nas redes sociais, Santos comemorou a participação e afirmou que a experiência mudou sua vida.

"Tirei meu corpo do sofá e tentei algo novo. Essa experiência mudou minha perspectiva de vida e foi a coisa mais humilde que já vivi", escreveu na plataforma X.

Ele disputará o programa ao lado de outras personalidades, como o ex-jogador da NBA Matt Barnes e a atriz Ruby Rose.

George Santos foi eleito deputado por Nova York em 2022, mas permaneceu menos de um ano no cargo. Após assumir a vaga, veio à tona que ele havia inventado grande parte de sua trajetória pessoal e profissional.

Posteriormente, Santos foi expulso da Câmara dos Representantes, tornando-se um dos poucos parlamentares na história dos Estados Unidos a perder o mandato dessa forma. Ele enfrentou acusações de fraude, desvio de recursos de campanha, roubo de doações, recebimento indevido de benefícios sociais e falsas declarações sobre seu patrimônio.

O ex-deputado se declarou culpado e chegou a cumprir cerca de **84 dias de prisão** antes de ter sua pena comutada pelo presidente Donald Trump.

Após deixar a prisão, Santos tentou voltar à política concorrendo novamente à Câmara, mas desistiu da campanha após não conseguir arrecadar recursos.

Recentemente, ele também voltou a ser alvo de investigação após uma plataforma de apostas denunciar às autoridades federais que Santos teria apostado contra sua própria presença no discurso do Estado da União do presidente Trump. Ele nega as acusações e classificou a denúncia como "absurda".

Agora, longe da política, George Santos tenta reconstruir sua imagem na televisão, participando de um dos realities de sobrevivência mais exigentes da TV americana.

Fonte: CBS