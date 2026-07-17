FDA aprova primeira pílula diária para reduzir o colesterol LDL sem necessidade de injeções

Novo medicamento promete facilitar o tratamento do chamado "colesterol ruim" e pode ampliar o acesso de pacientes que evitam terapias injetáveis.

A Food and Drug Administration (FDA), agência reguladora de medicamentos dos Estados Unidos, aprovou nesta quinta-feira (17) o Lipfendra, primeiro medicamento oral da categoria dos inibidores de PCSK9 para reduzir o colesterol LDL, conhecido como "colesterol ruim".

Desenvolvido pela farmacêutica Merck, o remédio é administrado em um comprimido por dia e deve ser utilizado em conjunto com uma alimentação saudável e a prática regular de exercícios físicos.

O Lipfendra age bloqueando a proteína PCSK9, responsável por dificultar a eliminação do colesterol LDL da corrente sanguínea. Até agora, os medicamentos dessa classe estavam disponíveis apenas em aplicações injetáveis, administradas a cada duas semanas ou uma vez por mês.

Além da praticidade, o novo tratamento chega ao mercado com um preço menor que o das opções injetáveis. O custo estimado é de US$ 300 por mês, enquanto medicamentos semelhantes podem ultrapassar US$ 500 mensais.

A aprovação foi baseada em dois estudos clínicos de fase avançada, que mostraram redução entre 56% e 59% dos níveis de colesterol LDL em comparação com pacientes que receberam placebo. Os resultados também foram observados em pessoas com hipercolesterolemia familiar, condição genética que provoca níveis elevados de colesterol.

Segundo a American Heart Association, um em cada quatro adultos apresenta colesterol LDL elevado. Quando não tratado, o problema favorece o acúmulo de placas nas artérias, aumentando o risco de infarto, AVC e outras doenças cardiovasculares.

Especialistas afirmam que a nova pílula representa uma alternativa importante para pacientes que não podem ou preferem não utilizar medicamentos injetáveis, além de servir como tratamento complementar para quem já faz uso de estatinas, mas ainda não conseguiu atingir os níveis ideais de colesterol.

A expectativa é que o Lipfendra chegue às farmácias norte-americanas nas próximas semanas. O valor final para cada paciente dependerá da cobertura oferecida pelos planos de saúde.

Fonte: ABC

