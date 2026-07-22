CDC registra mais de 11,5 mil casos de ciclosporíase em 41 estados dos EUA

Os Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos (CDC) informaram que o número de casos de ciclosporíase já ultrapassou 11.500 registros em 41 estados americanos.
Segundo os dados mais recentes divulgados nesta quarta-feira (22), foram confirmados 4.173 casos por exames laboratoriais, incluindo 308 hospitalizações.
Além disso, o CDC acompanha cerca de 7.400 casos adicionais que ainda aguardam confirmação laboratorial. Grande parte dessas notificações foi registrada nos estados de Michigan e Ohio.
Na Flórida, o Departamento de Saúde estadual contabiliza 94 casos confirmados, de acordo com levantamento atualizado até 11 de julho.
O que é a ciclosporíase?
A ciclosporíase é uma infecção intestinal causada pelo parasita Cyclospora cayetanensis, que afeta o trato gastrointestinal e provoca, principalmente, episódios de diarreia.
Segundo o infectologista Dr. Kleper De Almeida, da Palm Beach Health Network, a transmissão ocorre, na maioria das vezes, pela ingestão de alimentos ou água contaminados por fezes humanas ou de animais.
Entre os sintomas mais comuns estão:
- Diarreia persistente;
- Cólicas abdominais;
- Náuseas;
- Perda de apetite;
- Fadiga;
- Perda de peso.
Como se prevenir
Especialistas recomendam reforçar os cuidados com a higiene para reduzir o risco de contaminação, incluindo:
- Lavar bem as mãos antes das refeições;
- Higienizar frutas, verduras e legumes;
- Consumir água de fontes seguras;
- Manter boas práticas de manipulação dos alimentos.
As autoridades de saúde seguem monitorando os casos para identificar possíveis fontes de contaminação e evitar novos surtos.
Fonte: ABC/WPBF