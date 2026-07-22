CDC registra mais de 11,5 mil casos de ciclosporíase em 41 estados dos EUA

Infecção causada por parasita já provocou mais de 300 internações; Flórida soma 94 casos confirmados.

Os Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos (CDC) informaram que o número de casos de ciclosporíase já ultrapassou 11.500 registros em 41 estados americanos.

Segundo os dados mais recentes divulgados nesta quarta-feira (22), foram confirmados 4.173 casos por exames laboratoriais, incluindo 308 hospitalizações.

Além disso, o CDC acompanha cerca de 7.400 casos adicionais que ainda aguardam confirmação laboratorial. Grande parte dessas notificações foi registrada nos estados de Michigan e Ohio.

Na Flórida, o Departamento de Saúde estadual contabiliza 94 casos confirmados, de acordo com levantamento atualizado até 11 de julho.

O que é a ciclosporíase?

A ciclosporíase é uma infecção intestinal causada pelo parasita Cyclospora cayetanensis, que afeta o trato gastrointestinal e provoca, principalmente, episódios de diarreia.

Segundo o infectologista Dr. Kleper De Almeida, da Palm Beach Health Network, a transmissão ocorre, na maioria das vezes, pela ingestão de alimentos ou água contaminados por fezes humanas ou de animais.

Entre os sintomas mais comuns estão:

- Diarreia persistente;

- Cólicas abdominais;

- Náuseas;

- Perda de apetite;

- Fadiga;

- Perda de peso.

Como se prevenir

Especialistas recomendam reforçar os cuidados com a higiene para reduzir o risco de contaminação, incluindo:

- Lavar bem as mãos antes das refeições;

- Higienizar frutas, verduras e legumes;

- Consumir água de fontes seguras;

- Manter boas práticas de manipulação dos alimentos.

As autoridades de saúde seguem monitorando os casos para identificar possíveis fontes de contaminação e evitar novos surtos.

Fonte: ABC/WPBF