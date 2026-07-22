CVS passa a vender medicamentos para cães e gatos em mais de 9 mil farmácias nos EUA

A rede CVS Pharmacy anunciou que passou a oferecer medicamentos prescritos para cães e gatos em mais de 9 mil unidades nos Estados Unidos.
Entre os remédios disponíveis estão antibióticos, medicamentos para alergias, tratamentos contra pulgas e carrapatos, insulina e analgésicos, sempre mediante prescrição veterinária.
Os tutores poderão levar a receita impressa à farmácia ou solicitar que o veterinário envie a prescrição diretamente para a CVS. Depois, será possível retirar o medicamento na loja ou optar pela entrega em domicílio, quando disponível.
A empresa também informou que os donos poderão adicionar seus pets ao perfil no CVS.com e gerenciar receitas pelo aplicativo da rede, incluindo recursos como renovação automática e sincronização de prescrições para alguns medicamentos.
Segundo a CVS Health, novas funcionalidades para veterinários, como o envio eletrônico de receitas, serão lançadas nos próximos meses.
Com a novidade, a CVS se junta a outras grandes redes americanas, como Publix, Costco, Walmart e Walgreens, que também oferecem medicamentos para animais de estimação.
Fonte: ABC