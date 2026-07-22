Remédio para alergia é recolhido nos EUA após risco de contaminação, alerta FDA

Medicamento pode ter sido contaminado com remédio para refluxo, e reação pode representar risco à vida em alguns pacientes.

A Food and Drug Administration (FDA) informou o recolhimento voluntário de quatro lotes do medicamento Cetirizine Hydrochloride 5 mg, usado no tratamento de alergias, após a identificação de uma possível contaminação com ranitidina, medicamento utilizado para azia e refluxo.

Segundo o alerta, emitido pela fabricante Unique Pharmaceutical Laboratories, a contaminação ocorreu por mistura acidental durante o processo de fabricação.

De acordo com a FDA, o problema pode representar risco de reações graves e potencialmente fatais para pessoas com hipersensibilidade a determinados ingredientes presentes no medicamento contaminante.

O recall foi anunciado pela empresa no dia 18 de julho e divulgado pela agência reguladora nesta semana.

A FDA orienta que consumidores que possuam um dos lotes afetados interrompam o uso do produto e sigam as orientações da fabricante para devolução ou substituição do medicamento.

Fonte: ABC