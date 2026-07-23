NYPD resgata 43 vítimas de tráfico humano durante a Copa do Mundo

Operação realizada durante o torneio levou à prisão de 89 suspeitos e resgatou sete menores de idade na região de Nova York

A Polícia de Nova York (NYPD) informou que 43 pessoas, incluindo sete menores de idade, foram resgatadas de situações de tráfico humano durante a realização da Copa do Mundo na região de Nova York. As operações ocorreram entre 11 de junho e 19 de julho e resultaram na prisão de 89 suspeitos.

Segundo a Unidade de Vítimas Especiais (Special Victims Unit), a maioria dos resgatados era vítima de exploração sexual. As ações foram conduzidas por equipes especializadas da polícia e fazem parte de um plano de segurança preparado com antecedência para o torneio.

"A maior surpresa foi o enorme apoio à missão e a colaboração de todos os nossos parceiros", afirmou o inspetor Gary Marcus, comandante da Unidade de Vítimas Especiais da NYPD.

As vítimas resgatadas passaram a receber assistência da recém-criada Unidade de Planejamento e Atendimento à Violência de Gênero da polícia, que oferece serviços como alimentação, moradia temporária, aconselhamento psicológico e apoio social.

Ao todo, foram realizadas 87 operações durante o período da competição. De acordo com as autoridades, as investigações continuam e já geraram novas pistas para identificar e desarticular outras redes de tráfico humano.

Grandes eventos esportivos costumam ser considerados pelas forças de segurança como períodos de maior risco para esse tipo de crime. Por isso, a NYPD intensificou o monitoramento antes do início do campeonato, inclusive realizando visitas a criminosos já conhecidos por envolvimento com tráfico humano para verificar o cumprimento das condições de liberdade e reforçar a fiscalização.

A Copa do Mundo teve partidas disputadas nos Estados Unidos, Canadá e México. Na região de Nova York, o MetLife Stadium, em Nova Jersey, recebeu oito jogos, incluindo a final do torneio.

Segundo o Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos (DHS), a operação nacional de combate ao tráfico humano durante a competição resultou em 673 prisões, além do resgate de 61 adultos e 13 menores de idade em diferentes cidades-sede do torneio.

Fonte: CBS