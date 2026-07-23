Homicídios caem 18% nos EUA e país pode registrar menor índice de violência em mais de um século

Os Estados Unidos caminham para registrar o menor número de homicídios em mais de 100 anos, caso a tendência observada no primeiro semestre de 2026 se mantenha até o fim do ano. A conclusão é de um relatório divulgado pelo Council on Criminal Justice (CCJ), organização independente especializada em políticas de segurança pública.

O levantamento analisou dados de 30 cidades americanas e identificou uma queda de 18% nos homicídios em comparação com o mesmo período de 2025. Isso representa cerca de 215 mortes a menos registradas neste ano.

Além da redução dos homicídios, o estudo apontou queda em nove das 13 categorias de crimes analisadas, incluindo roubos de veículos, furtos a residências e agressões graves.

Especialistas afirmam que os resultados superam as expectativas e mostram uma melhora consistente em relação aos índices registrados antes da pandemia de Covid-19, período em que os Estados Unidos enfrentaram um aumento histórico da violência.

Segundo Adam Gelb, presidente e CEO do Council on Criminal Justice, a redução da criminalidade vem sendo observada em cidades administradas por diferentes partidos e com estratégias variadas de segurança pública, indicando que o fenômeno ocorre em escala nacional.

"As taxas de homicídio e de outros crimes estão caindo em cidades com diferentes lideranças políticas, condições econômicas e modelos de policiamento. Isso sugere que não há uma única medida responsável por essa melhora", afirmou Gelb.

Outro dado destacado pelo relatório é que os crimes violentos se tornaram 23% menos letais, indicando que uma parcela maior das vítimas está sobrevivendo aos ataques.

Entre os crimes patrimoniais, os furtos a residências caíram 13% em relação ao ano anterior e 50% quando comparados aos níveis de 2019, antes da pandemia. Em contrapartida, houve um aumento de 5% nos casos de furto em lojas, além de pequenas altas em ocorrências de violência doméstica, crimes sexuais e infrações relacionadas a drogas.

Apesar da tendência nacional de queda, algumas cidades registraram aumento nos homicídios. Norfolk, na Virgínia, apresentou alta de 64%, enquanto San Francisco, na Califórnia, teve aumento de 55% em relação ao mesmo período de 2025.

Especialistas destacam que não existe uma única explicação para a redução da violência. Entre os fatores apontados estão investimentos em programas sociais após a pandemia, reforço em políticas públicas de prevenção, mudanças no mercado ilegal de drogas e outras iniciativas locais de segurança.

Para o Council on Criminal Justice, os resultados representam um dos avanços mais significativos das últimas décadas na segurança pública americana, com impacto direto na preservação de vidas e na estabilidade das comunidades.

Fonte: ABC