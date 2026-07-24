Recall nos EUA: sachês de purê de frutas são retirados do mercado por risco de contaminação com plástico

Produtos vendidos em lojas como Target, Kroger e Meijer podem conter fragmentos de plástico; consumidores devem interromper o consumo

A empresa PT Organics Limited anunciou o recall voluntário de lotes do sachê de purê de frutas Pumpkin Tree Peter Rabbit Organics Banana & Strawberry após identificar um defeito na embalagem que pode resultar na presença de fragmentos de plástico dentro do produto.

Segundo comunicado divulgado pela Food and Drug Administration (FDA), os sachês foram vendidos nas redes Target, Kroger e Meijer em todo os Estados Unidos entre 6 de março e 13 de julho de 2026.

Até o momento, nenhum ferimento ou problema de saúde foi registrado relacionado ao recall.

De acordo com a empresa, a decisão foi tomada depois que o fornecedor das embalagens também iniciou um recall de um lote considerado defeituoso. Durante inspeções internas, a PT Organics confirmou a presença de uma fina tira de plástico macio, próprio para uso alimentício, presa ao interior de um pequeno número de embalagens.

Os produtos afetados podem ser identificados pelo código de barras 8 15367 01078 0, pelo número da linha de produção 4, impresso em tinta preta na parte traseira da embalagem, e pelas seguintes datas de validade:

19 de janeiro de 2027

20 de janeiro de 2027

17 de março de 2027

18 de março de 2027

14 de maio de 2027

15 de maio de 2027

A PT Organics orienta que os consumidores não consumam os produtos afetados. Os sachês devem ser descartados ou devolvidos ao estabelecimento onde foram comprados para reembolso.

A empresa informou que está retirando os produtos das prateleiras e trabalhando em conjunto com varejistas, fornecedores de embalagens e órgãos reguladores para esclarecer a causa do problema e evitar que a situação volte a ocorrer.

A fabricante também ressaltou que o produto Pumpkin Tree Peter Rabbit Organics Strawberry-Banana, identificado pelo código de barras 8 15367 010100, não faz parte do recall e pode ser consumido normalmente.

Fonte: ABC