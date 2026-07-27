Onda de calor coloca mais de 100 milhões de pessoas sob alerta nos Estados Unidos

Mais de 100 milhões de pessoas estão sob algum tipo de alerta de calor neste domingo (27) nos Estados Unidos. A intensa onda de calor afeta uma ampla faixa do país, do Oeste ao Meio-Oeste, com temperaturas extremas e sensação térmica ainda mais elevada por causa da umidade.

Pelo menos sete grandes cidades devem registrar temperaturas acima dos 37°C (100°F). As máximas previstas incluem 44°C (112°F) em Las Vegas, 43°C (109°F) em Phoenix e 41°C (105°F) em Rapid City, na Dakota do Sul. Outras cidades, como Dallas, Denver, Omaha e Kansas City, também devem ultrapassar os 38°C.

Alertas de calor extremo estão em vigor para áreas que incluem Phoenix, Las Vegas, Minneapolis, Memphis, Omaha, St. Louis e Springfield, no Missouri.

Em estados que vão do Texas ao Meio-Oeste, a alta umidade deve elevar a sensação térmica para entre 40°C e 46°C (105°F a 115°F), com alguns locais podendo registrar índices ainda maiores.

Nem mesmo durante a noite o calor deve dar trégua. As temperaturas mínimas devem permanecer próximas dos 32°C em Phoenix e Las Vegas, enquanto cidades como Dallas, Kansas City e Omaha não devem baixar dos 27°C.

Algumas cidades também podem registrar recordes históricos. Em Denver, a máxima prevista de 39°C (102°F) pode superar o recorde para a data, estabelecido em 1910. Já Rapid City, que chegou a 44°C (112°F) no sábado, poderá voltar a se aproximar de marcas históricas.

A previsão indica que uma frente fria começará a amenizar as temperaturas no norte do Meio-Oeste no início da semana. No entanto, o calor intenso deve persistir em grande parte das regiões central e sul dos Estados Unidos, além do sudoeste do país.

Em Palm Springs, na Califórnia, os termômetros devem permanecer próximos dos 44°C durante a semana e podem atingir quase 49°C (120°F) no próximo fim de semana — temperaturas entre 4°C e 7°C acima da média para esta época do ano.

Tempestades severas também preocupam

Enquanto o calor extremo domina boa parte do país, o contraste entre massas de ar deve favorecer a formação de fortes tempestades nas regiões do Meio-Oeste e dos Grandes Lagos.

O Serviço Nacional de Meteorologia dos EUA emitiu alerta para tempestades severas em áreas de Minnesota, Michigan, Iowa, Dakota do Sul e Wisconsin, incluindo cidades como Minneapolis, Duluth, Green Bay e Milwaukee.

Há risco de rajadas de vento destrutivas, granizo de grande porte e tornados isolados. Em partes de Nebraska e do sudeste da Dakota do Sul, as rajadas podem variar entre 95 km/h e 130 km/h.

Na segunda-feira (28), a ameaça de tempestades deve avançar em direção à região dos Grandes Lagos e ao Vale do Ohio, mantendo o risco de ventos fortes, granizo e possibilidade de tornados isolados.

Fonte: ABC