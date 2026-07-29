Voos da American Airlines são retomados após pane em sistema de tecnologia nos EUA

Falha de TI provocou suspensão temporária das decolagens em todo o país; companhia afirma que sistemas já foram restabelecidos.

A American Airlines retomou suas operações após uma interrupção temporária causada por uma falha em seus sistemas de tecnologia na noite de terça-feira (29). A pane levou a uma suspensão das decolagens em todo o território dos Estados Unidos por cerca de uma hora.

Em comunicado publicado nas redes sociais, a companhia informou que um problema tecnológico afetou a conectividade de alguns de seus sistemas, mas afirmou que a situação foi rapidamente controlada e que os voos voltaram a ser liberados.

A empresa não revelou a causa da falha, mas explicou que a suspensão das operações foi adotada como medida preventiva enquanto as equipes técnicas trabalhavam para normalizar os sistemas.

O incidente ocorreu em meio a fortes tempestades que atingem o nordeste dos Estados Unidos. As condições climáticas já haviam provocado o cancelamento de mais de 2.500 voos em aeroportos do país, segundo dados do FlightAware.

Os aeroportos da região de Nova York e o Newark Liberty International Airport, em Nova Jersey, foram os mais afetados pelas tempestades. Além deles, aeroportos de Washington, D.C., e Baltimore também registraram paralisações temporárias devido às condições meteorológicas.

A American Airlines pediu desculpas aos passageiros pelos transtornos causados e informou que suas operações seguem sendo normalizadas.

Fonte: CNN

