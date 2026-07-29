Surto de Cyclospora nos EUA cresce e já atinge 45 estados, informa CDC

Autoridades de saúde registraram quase 2.500 novos casos em uma semana; doença é causada por um parasita transmitido principalmente por alimentos e água contaminados.

Os Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos (CDC) ampliaram para 45 estados a lista de locais com casos de infecção por Cyclospora, após a confirmação de aproximadamente 2.500 novos casos em apenas uma semana.

Na atualização divulgada na terça-feira, a agência informou que o número de infecções adquiridas dentro dos Estados Unidos chegou a 6.707 casos confirmados, contra 4.173 registrados na semana anterior. Os estados de Oregon, Dakota do Sul, Vermont e Delaware passaram a integrar a lista das áreas afetadas.

Apesar do aumento expressivo, o CDC informou que não houve mortes relacionadas aos casos registrados neste ano. No entanto, 423 pessoas precisaram ser hospitalizadas em decorrência da infecção.

A Cyclospora é um parasita microscópico que provoca a ciclosporíase, uma doença gastrointestinal transmitida principalmente pelo consumo de alimentos ou água contaminados. Diferentemente de outras infecções alimentares, o parasita normalmente não é transmitido diretamente de uma pessoa para outra, pois precisa permanecer algum tempo no ambiente antes de se tornar capaz de infectar novos hospedeiros.

Nos Estados Unidos, surtos da doença costumam estar associados ao consumo de produtos frescos, como folhas verdes, ervas e frutas vermelhas.

Os principais sintomas incluem diarreia intensa, cólicas abdominais, inchaço, náusea, fadiga e perda de peso. Sem tratamento, a doença pode durar dias ou até semanas, sendo considerada mais preocupante para idosos e pessoas com o sistema imunológico enfraquecido.

O CDC informou que continua monitorando diversos focos da doença em parceria com autoridades estaduais para identificar a origem das contaminações e conter novos casos.

Fonte: Newsweek