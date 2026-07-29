Escolas nos EUA vão usar drones com spray de pimenta para reagir a ataques a tiros

Equipamentos serão testados em escolas da Flórida, Geórgia e Colorado e prometem localizar atiradores em segundos antes da chegada da polícia.

Algumas escolas dos estados da Flórida, Geórgia e Colorado iniciarão o novo ano letivo com uma nova tecnologia de segurança: drones equipados com spray de pimenta, luzes estroboscópicas e sirenes, desenvolvidos para responder rapidamente a casos de atiradores ativos.

Os equipamentos, produzidos pela empresa Mithril Defense, são controlados remotamente por operadores em Austin, no Texas, e podem percorrer corredores escolares a velocidades de até 80 km/h. Segundo a fabricante, o objetivo é localizar um suspeito em cerca de 15 segundos após o início de uma ocorrência.

Ao encontrar o atirador, o drone pode acionar sirenes, emitir flashes intensos de luz e disparar gel de spray de pimenta para tentar desorientar o agressor. Em situações extremas, o equipamento também pode colidir contra o suspeito para impedir sua movimentação, de acordo com a empresa.

Os drones ficam armazenados em compartimentos dentro das escolas e podem ser acionados imediatamente durante uma emergência. A empresa afirma que a tecnologia pode fornecer imagens em tempo real às forças de segurança e chegar ao local antes mesmo da polícia.

A iniciativa surge em meio ao aumento dos investimentos em segurança escolar nos Estados Unidos. Segundo o Learning Policy Institute, as escolas americanas gastam cerca de US$ 4 bilhões por ano com medidas como detectores de metais, câmeras de vigilância e outras tecnologias para reforçar a proteção dos estudantes.

Apesar do interesse de algumas redes de ensino, a proposta também enfrenta críticas. Especialistas em educação defendem que o combate à violência nas escolas deve priorizar ações como apoio à saúde mental, fortalecimento do vínculo entre alunos e professores e a criação de ambientes escolares mais seguros emocionalmente.

Pais de estudantes também demonstraram preocupação com possíveis riscos do uso dos drones, questionando, por exemplo, se o spray de pimenta poderia atingir alunos durante uma ocorrência.

Segundo a Mithril Defense, o custo do sistema é de aproximadamente US$ 20 mil por ano para uma escola de cerca de 7.400 metros quadrados, valor que, segundo a empresa, é inferior ao custo anual de contratar um agente de segurança.

Fonte: CBS