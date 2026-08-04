Leonardo DiCaprio e Jeff Bezos lançam projeto de US$ 200 milhões para salvar 100 espécies ameaçadas

Iniciativa Phoenix Species Project é considerada o maior fundo já criado exclusivamente para recuperar animais em risco crítico de extinção, incluindo lêmures, pangolins e salamandras.

As fundações ligadas ao ator Leonardo DiCaprio e ao empresário Jeff Bezos anunciaram uma iniciativa de US$ 200 milhões para ajudar na recuperação de 100 das espécies mais ameaçadas do planeta.

Chamado de Phoenix Species Project, o programa é liderado pela organização ambiental Re:wild, cofundada por DiCaprio, e pelo Bezos Earth Fund, criado pelo fundador da Amazon. Segundo os responsáveis, este é o maior investimento único da história dedicado exclusivamente à recuperação de espécies em risco crítico de extinção.

A ideia do projeto começou a ser desenvolvida por DiCaprio há anos, com o objetivo de criar uma ação coordenada para proteger animais ameaçados pela destruição de habitats e pelos impactos das mudanças climáticas.

Em 2021, o ator e o biólogo Wes Sechrest, CEO da Re:wild, se reuniram com Jeff Bezos e sua esposa, Lauren Sánchez Bezos, que lideram o Bezos Earth Fund, para discutir formas de combater o declínio de espécies vulneráveis.

A partir dessas conversas, envolvendo governos locais, organizações ambientais e comunidades indígenas, surgiu o Phoenix Species Project.

Entre os animais que serão beneficiados estão:

- Lêmure sifaka de coroa dourada, encontrado em Madagascar;

- Salamandra-verde de Hickory Nut Gorge, espécie rara da Carolina do Norte;

- Porco verrugoso de Visayan, nativo das Filipinas;

- Rato-da-colheita de Cozumel, encontrado apenas em uma ilha do México;

- Iguana-terrestre-rosa, exclusiva das Ilhas Galápagos;

- Pangolim-malaio, ameaçado principalmente pelo tráfico ilegal;

- Tartaruga-panqueca da Tanzânia, conhecida pelo casco achatado e flexível;

- Sapo-arlequim da noite estrelada, encontrado apenas nas montanhas da Colômbia;

Equidna-de-bico-longo de Attenborough, espécie rara da Nova Guiné batizada em homenagem ao naturalista David Attenborough.

Além de financiar projetos de conservação, a iniciativa pretende garantir apoio de longo prazo para programas que já apresentaram resultados, mas enfrentam dificuldades financeiras para continuar.

“Protegemos o sifaka de coroa dourada por anos com um orçamento muito abaixo do que essa espécie merece, mas permitir sua extinção nunca foi uma opção”, afirmou Tiana Andriamanana, diretora-executiva da Associação Fanamby, uma das organizações que receberá recursos do projeto.

Segundo os idealizadores, o investimento busca transformar esforços isolados de conservação em estratégias permanentes para evitar a perda de espécies únicas do planeta.

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Fonte: NBC