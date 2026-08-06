Chipotle retira jalapeños de restaurantes após surto de salmonella deixar mais de 100 doentes

Rede substituiu o ingrediente em unidades de Minnesota enquanto autoridades investigam a origem da contaminação.

A rede de restaurantes Chipotle anunciou a retirada dos jalapeños de suas unidades em Minnesota após um surto de salmonella que já deixou 110 pessoas doentes no estado.

Segundo o Departamento de Saúde de Minnesota, dos 84 pacientes entrevistados, 75 relataram ter comido no Chipotle entre os dias 14 de junho e 14 de julho, com a maior parte dos casos concentrada entre 24 de junho e 2 de julho.

Em nota, a empresa informou que, por precaução, retirou os jalapeños fornecidos pelo produtor investigado e passou a utilizar pimentas de outro fornecedor.

"O Departamento de Saúde de Minnesota confirmou que não há preocupações em andamento relacionadas ao Chipotle", afirmou a rede, acrescentando que está colaborando com as autoridades sanitárias.

A Food and Drug Administration (FDA) informou que abriu uma investigação para rastrear a origem da contaminação e analisa diversos ingredientes utilizados nos restaurantes, após o Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) identificar um grupo de casos de salmonella.

As autoridades ressaltam que ainda é possível que novos casos sejam registrados, já que o processo de identificação e confirmação das infecções pode levar semanas. Também não está descartada a possibilidade de que o ingrediente contaminado tenha sido distribuído para outros estabelecimentos.

O anúncio impactou o mercado financeiro: as ações da Chipotle caíram cerca de 9% durante as negociações desta terça-feira.

O episódio acontece poucas semanas após o grande surto de ciclosporíase nos Estados Unidos, associado ao consumo de alface, que afetou milhares de pessoas e reduziu o movimento em redes de restaurantes e supermercados.

A salmonella é uma bactéria que pode provocar diarreia, febre e fortes dores abdominais entre oito e 72 horas após a contaminação. A maioria das pessoas saudáveis se recupera em poucos dias, mas crianças, idosos e pessoas com o sistema imunológico comprometido podem desenvolver complicações mais graves.

Fonte: CBS