Pentágono divulga novos arquivos sobre OVNIs e revela relatos de objetos misteriosos vistos por militares

Documentos incluem vídeos, relatórios de inteligência e depoimentos de pilotos sobre fenômenos aéreos não identificados; caso de um enorme triângulo sobre o Afeganistão chama atenção

O Pentágono divulgou nesta sexta-feira (7) um novo conjunto de documentos, imagens e vídeos relacionados aos chamados fenômenos anômalos não identificados (UAP), conhecidos popularmente como OVNIs.

A nova liberação inclui 41 arquivos reunindo registros do Pentágono, FBI, CIA, Departamento de Estado e do Gabinete Executivo do Presidente. Os documentos abrangem casos registrados entre 1950 e 2026.

Esta é a quinta divulgação realizada após uma ordem executiva assinada pelo presidente Donald Trump em janeiro, determinando que órgãos militares e governamentais liberassem mais informações sobre fenômenos aéreos não identificados.

Vídeos mostram objetos captados por sensores militares

Grande parte dos arquivos divulgados contém vídeos de baixa resolução registrados por câmeras e sensores militares, semelhantes aos materiais divulgados em liberações anteriores.

Entre os documentos estão seis vídeos relacionados ao mesmo incidente ocorrido no Golfo de Omã, em setembro de 2021, envolvendo forças de operações especiais a bordo de um avião militar AC-130J.

As imagens mostram telas dos equipamentos da aeronave registrando objetos detectados por sensores infravermelhos.

Segundo um relatório de inteligência que acompanha o material, militares observaram cerca de 25 ocorrências de UAPsdurante um exercício com munição real.

O documento descreve os objetos como “esferas frias” voando em diferentes formações, em velocidades estimadas entre 250 e 1.300 mph (aproximadamente 400 a 2.100 km/h), realizando manobras consideradas agressivas.

O relatório afirma ainda que alguns objetos aparentemente reagiram aos disparos do canhão principal da aeronave.

O caso, porém, permanece sem uma explicação definitiva pelo All-domain Anomaly Resolution Office (AARO), departamento do Pentágono responsável por investigar fenômenos anômalos.

Relato de enorme triângulo sobre o Afeganistão

Um dos documentos que mais chamou atenção foi o depoimento de um ex-piloto militar entrevistado pelo FBI em 2024.

O piloto relatou ter observado luzes incomuns no céu durante voos realizados em 2023 e afirmou ter visto fenômenos semelhantes cerca de dez vezes após o primeiro episódio.

Mas o relato mais impressionante ocorreu durante sua atuação no Afeganistão, em 2002.

Segundo o documento, por volta das 4h30 da manhã, o piloto percebeu que as estrelas sobre a região de Bagram pareciam desaparecer, como se algo enorme estivesse passando acima dele.

O objeto teria formato de triângulo equilátero, movimento silencioso e velocidade constante.

“O objeto parecia enorme, indo de oeste para leste, sem luzes visíveis”, descreveu o relatório.

O piloto estimou que o objeto poderia ter cerca de 500 pés de tamanho (aproximadamente 150 metros). Outro militar que estava com ele também teria observado o fenômeno e perguntado:

“Você viu isso?”

O FBI chegou a produzir uma ilustração baseada no depoimento.

Outros registros continuam sem explicação

Outro vídeo divulgado pelo Comando Central dos Estados Unidos mostra o que parece ser um objeto se movendo rapidamente sobre uma área habitada no Oriente Médio em 2025. O caso também permanece sem conclusão.

Um terceiro registro mostra imagens captadas por um agente federal no oeste dos Estados Unidos neste ano. Segundo o Pentágono, o vídeo apresenta dois pontos escuros detectados por uma câmera infravermelha.

O agente afirmou ter sido informado sobre uma possível emissão de radiofrequência e apontou um sensor na direção indicada.

“Ele viu um objeto preto no céu. Não estava se movendo rapidamente. Enquanto observava, viu um segundo objeto à direita do primeiro. Ambos se moviam na mesma velocidade”, diz o relatório do FBI.

A observação teria durado entre 5 e 10 minutos.

Novas divulgações devem continuar

O material divulgado também inclui oito formulários de entrevistas do FBI, conhecidos como Formulários 302, usados para registrar depoimentos de testemunhas.

Alguns documentos possuem informações ocultadas para proteger dados confidenciais, mas incluem desenhos feitos a partir das descrições das testemunhas e vídeos registrados por algumas delas.

O Pentágono afirmou que a divulgação desta sexta-feira não será a última e que novos arquivos serão liberados “de forma contínua” conforme a revisão dos documentos avançar.

Fonte: CBS