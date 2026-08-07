Kellogg vai retirar corantes artificiais de todos os cereais até o fim deste ano

Empresa antecipou em um ano o prazo anunciado anteriormente e afirma que usará ingredientes naturais para manter as cores de produtos como Froot Loops e Apple Jacks

A WK Kellogg anunciou nesta quinta-feira (7) que vai retirar corantes artificiais de todos os seus cereais nos Estados Unidos até o fim de 2026, antecipando em um ano o prazo estabelecido anteriormente.

Em agosto do ano passado, a empresa havia informado que pretendia eliminar os corantes sintéticos de seus produtos até o final de 2027. Agora, a companhia afirma que conseguiu acelerar o processo após identificar alternativas naturais capazes de manter as cores características de seus cereais.

Entre os produtos que passarão pela mudança estão os populares Froot Loops e Apple Jacks.

Segundo a Kellogg, serão utilizados sucos e ingredientes derivados de frutas e vegetais para produzir as cores dos cereais. A empresa também investiu em novos equipamentos para permitir a transição para os corantes naturais.

Além dos corantes, a companhia informou que está retirando o BHT, um conservante artificial, dos poucos cereais que ainda utilizam o ingrediente.

“Cada vez mais consumidores procuram alimentos feitos com ingredientes simples e reconhecíveis, e temos orgulho de atender a essas expectativas ainda antes do previsto”, afirmou Doug VanDeVelde, diretor de crescimento da Kellogg.

Pressão por mudanças aumentou

A Kellogg enfrenta há anos pressão para eliminar ingredientes artificiais de seus cereais. Em países como o Canadá, a empresa já havia realizado mudanças semelhantes.

Em 2024, dezenas de pessoas fizeram um protesto em frente à sede da companhia e entregaram uma petição com cerca de 400 mil assinaturas, pedindo a retirada dos corantes artificiais e do BHT.

A pressão aumentou durante o governo do presidente Donald Trump, especialmente após o secretário de Saúde, Robert F. Kennedy Jr., defender que empresas de alimentos eliminem gradualmente corantes artificiais derivados de petróleo.

No ano passado, a Kellogg também assinou um acordo com o procurador-geral do Texas, Ken Paxton, comprometendo-se a retirar permanentemente os chamados “corantes tóxicos” de seus cereais até o fim de 2027.

Varejistas também pressionam fabricantes

Grandes redes de supermercados passaram a adotar medidas próprias para reduzir a presença de corantes artificiais nas prateleiras.

A Target anunciou no início deste ano que deixaria de vender cereais contendo corantes artificiais até o fim de maio.

Já o Walmart informou que pretende eliminar corantes artificiais de suas marcas próprias até janeiro de 2027.

Com a antecipação, a Kellogg se junta ao movimento de grandes fabricantes e varejistas que vêm reformulando produtos diante da crescente pressão de consumidores e autoridades por ingredientes considerados mais naturais.

Fonte: NBC