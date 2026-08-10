Taylor Farms faz recall de produtos vendidos no Walmart e Target por risco de salmonela

Pico de gallo, guacamole e outros alimentos preparados com jalapeño estão entre os produtos recolhidos em 26 estados dos EUA

A Taylor Farms anunciou o recall de diversos alimentos preparados com pimenta jalapeño após um alerta relacionado a um surto de salmonela associado às pimentas.

Os produtos, que incluem pico de gallo, guacamole, molhos e outros alimentos preparados, foram distribuídos por grandes redes varejistas, como Walmart, Target, Kroger, Trader Joe’s, Whole Foods, Hannaford e Stop & Shop, em 26 estados americanos.

Segundo a empresa, não há relatos de pessoas que tenham ficado doentes após consumir os produtos recolhidos.

A Taylor Farms informou que decidiu retirar os alimentos voluntariamente depois que a Coast Citrus Distributors, fornecedora dos jalapeños utilizados pela companhia, fez um recall das pimentas por preocupação com contaminação por salmonela.

De acordo com a empresa, um produtor localizado em Sinaloa, no México, que fornecia para a Coast Citrus, foi identificado como uma possível fonte do surto.

A Taylor Farms afirmou que deixou de comprar produtos desse produtor e passará a utilizar fornecedores alternativos.

Produtos podem estar nas geladeiras dos consumidores

Entre os itens recolhidos estão produtos vendidos nas redes Walmart e Target.

No Walmart, o recall inclui:

- Freshness Guaranteed Hot Pico de Gallo, 10 oz — UPC 681131276351 — validade de 8 a 16 de agosto;

Freshness Guaranteed Mild Pico de Gallo, 10 oz — UPC 681131276344 — validade de 8 a 16 de agosto.

Os produtos foram distribuídos em estados como Flórida, Illinois, Louisiana, Minnesota, Nebraska, Oklahoma, Texas e Wisconsin.

Na Target, estão incluídos:

- Taco Dip, 20 oz — UPC 030223073581 — Flórida, Ohio e Texas;

- Mango Pico de Gallo, 11 oz — UPC 030223073543 — Ohio e Texas;

- Spicy Guacamole, 13 oz — UPC 030223073574 — Ohio e Texas;

- Taylor Farms Pico de Gallo, 16 oz — UPC 030223073536 — Texas;

- Taylor Farms Authentic Guacamole, 13 oz — UPC 030223073567 — Texas.

Os produtos afetados possuem datas de consumo recomendadas que vão até 16 de agosto.

Quais são os sintomas da salmonela?

Segundo a Mayo Clinic, a infecção por salmonela pode provocar diarreia, febre e cólicas ou dores abdominais.

Os sintomas geralmente aparecem entre 8 e 72 horas após a exposição à bactéria. A maioria das pessoas saudáveis se recupera em alguns dias até cerca de uma semana sem necessidade de tratamento específico.

Pessoas que apresentarem sintomas intensos ou persistentes devem procurar atendimento médico.

A Taylor Farms orienta os consumidores a verificarem os produtos e os códigos UPC antes do consumo. Quem tiver um item incluído no recall não deve consumi-lo.

O recall também inclui produtos de outras redes, como Kroger, Trader Joe’s, Whole Foods, Hannaford e Stop & Shop, com distribuição em diferentes estados.

Fonte: CBS