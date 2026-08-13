Cidades dos EUA estudam novas leis para conter encontros em massa de adolescentes

Eventos organizados pelas redes sociais, conhecidos como "teen takeovers", já terminaram em violência, prisões e até mortes; Charlotte avalia toque de recolher para menores de 18 anos

Um número crescente de cidades dos Estados Unidos está adotando novas estratégias para tentar impedir os chamados “teen takeovers”, encontros que reúnem grandes grupos de adolescentes em espaços públicos, muitas vezes convocados pelas redes sociais.

Embora nem todos os eventos terminem em conflitos, alguns já foram marcados por brigas, prisões, tiroteios e mortes, levando autoridades a discutir novas restrições.

Charlotte avalia toque de recolher às 21h

Em Charlotte, na Carolina do Norte, autoridades estudam estabelecer um toque de recolher a partir das 21h para pessoas com menos de 18 anos.

Segundo a vereadora Danté Anderson, a polícia de Charlotte-Mecklenburg identificou mais de 40 “teen takeovers” desde maio.

“Isso realmente diz respeito a jovens que estão se reunindo em espaços públicos e em grandes grupos”, afirmou Anderson à CBS. “Tivemos um jovem de 15 anos que foi baleado e ficou gravemente ferido. Vimos violência acontecer nesses eventos.”

A proposta ganhou força depois de um encontro realizado em 10 de julho, no University City Boardwalk, em Charlotte. Cerca de 200 a 300 jovens estavam no local, segundo a polícia. O episódio terminou com 12 menores presos e 10 pais notificados.

Atualmente, Charlotte possui horários diferentes de toque de recolher conforme a idade: menores de 13 anos devem estar em casa até 22h, enquanto adolescentes de 13 a 15 anos têm limite às 23h.

A chefe da polícia de Charlotte-Mecklenburg, Estella Patterson, defendeu a antecipação do horário durante uma audiência na Câmara Municipal.

“Estou muito preocupada que, se não conseguirmos controlar os ‘teen takeovers’, as consequências possam se tornar fatais”, disse.

Florida aposta na responsabilização dos organizadores

Na Flórida, autoridades estão adotando uma abordagem diferente, com foco principalmente em quem organiza os eventos.

Um “teen takeover” realizado na noite de 4 de julho em Pensacola terminou em tragédia. Segundo a polícia, sete pessoas foram baleadas e um jovem de 19 anos morreu.

Centenas de pessoas haviam se concentrado no centro da cidade. De acordo com o chefe de polícia Eric Winstrom, houve brigas e pessoas soltando fogos de artifício.

O vice-governador da Flórida, Jay Collins, afirmou que a prioridade é responsabilizar quem promove esses encontros.

“Responsabilização é a principal coisa que podemos fazer. Vamos atrás dos organizadores que realmente montam isso e colocam as pessoas em risco”, disse à CBS Mornings.

Collins também fez um apelo aos pais para que acompanhem o comportamento dos filhos.

“Em última análise, não queremos ver ninguém ferido. Pais, por favor, certifiquem-se de que seus filhos façam a coisa certa.”

Enquanto Charlotte considera restringir a circulação de menores durante a noite, autoridades de outros estados discutem medidas diferentes para impedir que encontros convocados pela internet se transformem em episódios de violência.

Fonte: CBS