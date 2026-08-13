M&M’s, Skittles e Starburst ganham versões sem corantes artificiais nos EUA

Mars lança novas fórmulas usando ingredientes naturais, como beterraba, cúrcuma e espirulina; empresa levou mais de uma década para desenvolver as mudanças

Alguns dos doces mais conhecidos dos Estados Unidos estão passando por uma mudança na composição. A partir desta quinta-feira, novas versões de M&M’s, Skittles e Starburst sem corantes alimentares artificiais começaram a ser vendidas pela Amazon.

Os produtos são fabricados pela Mars, que apresentou à ABC News os laboratórios e fábricas envolvidos no desenvolvimento das novas fórmulas.

Para substituir os corantes sintéticos, a empresa passou a utilizar ingredientes encontrados na natureza. Entre eles estão suco de beterraba para tons de vermelho, cúrcuma para amarelo e uma combinação de cúrcuma, beterraba e espirulina para verde. Para tons de laranja, a Mars utiliza betacaroteno e carotenoides.

Manter as cores sem alterar o sabor

Um dos principais desafios enfrentados pela empresa foi conseguir produzir as novas cores em grande escala sem que houvesse diferenças significativas entre os lotes.

“É uma questão de duas coisas: a intensidade da cor e a escala. Precisamos manter a consistência”, explicou Claire Hewitt, diretora sênior de transformação de ingredientes da Mars.

Segundo a executiva, a companhia passou mais de dez anos pesquisando, testando e desenvolvendo novas fórmulas e métodos de produção. Somente no último ano, a Mars ouviu mais de 13 mil consumidores sobre as mudanças.

A empresa afirma que os consumidores aceitaram pequenas alterações na tonalidade dos doces, mas não querem perceber diferenças no sabor.

“A boa notícia é que eles estão realmente abertos a pequenas mudanças no tom e na tonalidade. O que eles definitivamente não aceitam é uma mudança no sabor”, afirmou Hewitt.

Azul e roxo foram os maiores desafios

Entre as cores tradicionais dos M&M’s, o azul foi uma das mais difíceis de reproduzir com ingredientes naturais.

“Azul é o desafio porque não existem muitos vegetais ou alimentos azuis que consumimos diariamente”, explicou Hewitt.

A Mars utiliza espirulina para ajudar a produzir o tom azul, mas o ingrediente apresenta dificuldades quando precisa ser empregado na fabricação industrial de grandes quantidades de doces.

No caso dos Skittles, a empresa enfrentou um problema semelhante ao tentar produzir um roxo consistente utilizando uvas roxas.

Segundo Jaime Boyes, vice-presidente sênior de pesquisa e desenvolvimento, qualidade e segurança alimentar da Mars Snacking North America, doces produzidos com a mesma fórmula ainda podiam apresentar diferenças de cor de um lote para outro.

Os pesquisadores precisaram trabalhar diretamente na fábrica de Waco, no Texas, ajustando fatores como fluxo de ar e outras variáveis do processo de produção para obter maior uniformidade.

Mudança ocorre em meio à pressão contra corantes artificiais

A reformulação acontece em um momento de crescente pressão sobre o uso de corantes alimentares artificiais nos Estados Unidos.

Em abril de 2025, a Food and Drug Administration (FDA) anunciou planos para trabalhar com a indústria alimentícia na eliminação gradual de corantes sintéticos derivados de petróleo da cadeia de alimentos americana.

Desde então, empresas como General Mills, Nestlé USA, Kraft Heinz e Hershey também anunciaram compromissos para retirar aditivos de cor certificados de alguns ou de todos os seus produtos vendidos nos Estados Unidos.

Para o médico Darien Sutton, correspondente médico da ABC News, a mudança também reflete uma transformação na percepção dos consumidores.

Segundo ele, embora o uso de corantes tenha sido impulsionado durante anos pela preferência do público, consumidores passaram a questionar mais os possíveis impactos desses ingredientes sobre a saúde.

A Mars, por sua vez, afirma que as novas versões foram desenvolvidas justamente para acompanhar essa mudança de preferência sem abrir mão da experiência tradicional de sabor dos doces.

Fonte: ABC