Ração para cães é recolhida nos EUA por possível contaminação por salmonela

Oma’s Pride anunciou recall voluntário de um lote de alimento para cães distribuído em 11 estados americanos e vendido também pela internet

Uma empresa de alimentos para animais dos Estados Unidos anunciou o recolhimento voluntário de um lote de ração para cães devido à possibilidade de contaminação por salmonela.

A Oma’s Pride, fabricante com sede em Connecticut, informou que o recall envolve um lote da ração Woof Complete Canine Chicken Recipe, à base de frango. O comunicado foi publicado nesta quarta-feira no site da Food and Drug Administration (FDA), órgão regulador americano.

O produto afetado foi comercializado em sacos de 6 libras, aproximadamente 2,7 quilos, com o código de lote BB012729.

Onde o produto foi vendido

Segundo a empresa, o lote foi distribuído para varejistas e atacadistas nos seguintes estados:

Arizona

Califórnia

Indiana

Kentucky

Louisiana

Maryland

Nova Jersey

Nevada

Nova York

Pensilvânia

Virgínia

A ração também foi vendida diretamente aos consumidores por meio de pedidos online, enviados congelados.

O recall é voluntário e está relacionado ao risco potencial de presença da bactéria Salmonella no produto. Até o momento, o comunicado divulgado pela empresa não apresenta informações adicionais sobre casos de animais ou pessoas afetadas.

Fonte: ABC