Ração para cães é recolhida nos EUA por possível contaminação por salmonela

Uma empresa de alimentos para animais dos Estados Unidos anunciou o recolhimento voluntário de um lote de ração para cães devido à possibilidade de contaminação por salmonela.
A Oma’s Pride, fabricante com sede em Connecticut, informou que o recall envolve um lote da ração Woof Complete Canine Chicken Recipe, à base de frango. O comunicado foi publicado nesta quarta-feira no site da Food and Drug Administration (FDA), órgão regulador americano.
O produto afetado foi comercializado em sacos de 6 libras, aproximadamente 2,7 quilos, com o código de lote BB012729.
Onde o produto foi vendido
Segundo a empresa, o lote foi distribuído para varejistas e atacadistas nos seguintes estados:
Arizona
Califórnia
Indiana
Kentucky
Louisiana
Maryland
Nova Jersey
Nevada
Nova York
Pensilvânia
Virgínia
A ração também foi vendida diretamente aos consumidores por meio de pedidos online, enviados congelados.
O recall é voluntário e está relacionado ao risco potencial de presença da bactéria Salmonella no produto. Até o momento, o comunicado divulgado pela empresa não apresenta informações adicionais sobre casos de animais ou pessoas afetadas.
Fonte: ABC