Harvard pagará US$ 53 milhões após ex-funcionário vender partes de corpos doados para pesquisa

Ex-gerente do necrotério da universidade foi condenado a oito anos de prisão; acordo prevê indenização a famílias afetadas

A Universidade Harvard concordou em pagar US$ 53 milhões em um acordo relacionado ao escândalo envolvendo o roubo e a venda de partes de corpos humanos doados para pesquisas científicas.

O caso envolve Cedric Lodge, ex-gerente do necrotério da Harvard Medical School. Ele foi demitido em 2023 e condenado, em dezembro, a oito anos de prisão após se declarar culpado por tráfico de restos humanos roubados.

Segundo os investigadores, Lodge e sua esposa, Denise Lodge, retiravam partes de corpos do necrotério da universidade sem autorização da instituição, dos doadores ou de seus familiares e as enviavam para compradores em outros estados.

O esquema teria começado em 2018.

Acordo prevê dois fundos de indenização

Em uma carta divulgada na segunda-feira, Harvard informou que pretende criar dois fundos de ação coletiva, que juntos totalizarão US$ 53 milhões.

Um juiz deu aprovação preliminar ao acordo na terça-feira, segundo o jornal Harvard Crimson. A universidade informou que a distribuição dos valores às famílias deve levar alguns meses.

“Estamos profundamente entristecidos e temos empatia pelas famílias dos doadores que podem ter sido afetadas”, disseram o reitor da Harvard Medical School, George Daley, e o reitor de Educação Médica, Bernard Chang.

Os dirigentes classificaram as ações de Lodge como “desprezíveis” e uma violação grave dos valores da comunidade médica.

Outras pessoas também foram condenadas

Denise Lodge foi condenada anteriormente a um ano de prisão.

Outros seis envolvidos que compraram restos humanos de Lodge também se declararam culpados e receberam sentenças.

De acordo com documentos judiciais, Cedric e Denise Lodge teriam atuado com Katrina MacLean e Joshua Taylor, que também compravam e revendiam partes de corpos.

MacLean chegou a armazenar e comercializar restos humanos em sua loja, Kat's Creepy Creations, em Salem, Massachusetts, especializada em objetos considerados “estranhos”, bonecos e arte feita com ossos.

Harvard anuncia novas medidas

Além da indenização, o acordo prevê que Harvard envie uma declaração às famílias afetadas condenando os crimes cometidos por Lodge e explicando as mudanças implementadas no programa de doação de corpos da universidade.

A Harvard Medical School também anunciou a criação, a partir do ano acadêmico de 2027-28, de uma bolsa anual de auxílio financeiro em homenagem aos doadores de corpos.

O escândalo abalou um programa destinado a receber corpos de pessoas que autorizaram a utilização de seus restos mortais para ensino e pesquisa médica.

Fonte: CBS